El C.D. Tenerife que quiere Juan Carlos Cordero

Ya es oficial desde el pasado fin de semana, que el jugador majorero del C.D. Tenerife, Alberto Jímenez, seguirá en el conjunto tinerfeño hasta el 30 de junio de 2023, después de llegar a un acuerdo con el Director Deportivo de la entidad, Juan Carlos Cordero. Pues bien, en el día de hoy ha sido presentada dicha renovación, vía telemática, en la que han estado ambos protagonistas.

Para Alberto ha sido una negociación "dura" asegurando que llevaban ya varios días hablando para encontrar un acuerdo entre ambas partes. Según el central, ha puesto todo en una balanza, y finalmente se ha decantado por quedarse en casa para "seguir creciendo con el club". Como hemos ido contando en Deportes Cope Tenerife, Alberto tenía sobre la mesa ofertas superiores económicamente a las que le ofrecía el C.D. Tenerife, pero para Jímenez "no todo es el dinero" y ha preferido darle más importancia a los once años que lleva vistiendo la camiseta blanquiazul, antes que cualquier otra cosa. Además en este sentido añadió que se siente "valorado e importante" circunstancias que todo futbolista necesita para encontrar su mejor rendimiento.

Pero sin duda, una de las piezas más importantes en el rompecabezas que ha sido la renovación del majorero, ha sido la de Juan Carlos Cordero. Desde su llegada, tal y como ha confirmado hoy el propio jugador, "no ha dejado de llamarme". Por lo que la constancia del Director Deportivo ha sido "fundamental" para que Alberto tomara esta decisión. Por último, añadió que estaba "agradecido por todo el "esfuerzo y confianza" que había depositado en él.

En cuanto a las declaraciones del propio Juan Carlos Cordero, en este sentido ha destacado que, tanto para él, para el equipo y para la afición era "vital que Alberto siguiera". Admitiendo que "lo he tenido que dar todo para convencerlo, pero a la vez estoy muy satisfecho de haberlo conseguido".

Pero como es lógico, habían otros muchos temas de los que hablar con el Director Deportivo del equipo chicharrero, uno de ellos sin duda, es la situación de aquellos jugadores que aún no han resuelto su futuro. En primer lugar, se le preguntó por Aitor Sanz, un futbolista vital para la entidad, tal y como ha manifestado el propio Cordero: "Ahora mismo es importante valorar y potenciar los activos que ya tenemos. Aitor es una prioridad máxima, tiene ofertas de fuera, pero para nosotros es un referente y queremos que se quede". No parará seguro, hasta intentar convencer a uno de los pilares dentro y fuera del campo del C.D. Tenerife.

En cambio, la situación de otros dos jugadores está más que complicada. Casi imposible está lo de Luis Pérez, del cual Juan Carlos ha destacado que "prácticamente no hemos podido ni sentarnos a negociar, tiene ofertas de primera y no podremos hacer nada. Añadiendo que pese a ello, no tiene "ninguna duda" de que Luis "se dejará todo por ésta camiseta hasta el final".

El otro de los jugadores, con los que Cordero sigue negociando es Luis Milla. Pese a que el medio centro tiene contrato, su representante y el propio jugador llevan meses mostrando su deseo de recalar en la primera división. Sobre ello Juan Carlos admitió que "solo puedo hablar bien de Luis Milla, en todos los sentidos. Pero también puntualizó que "hay que ver los dos puntos de vista, entiendo que quiera ir a primera, pero el tiene que entender también al club. Queremos contar con él y tiene contrato". Según ha reconocido el propio Cordero se le ha ofrecido a su representante una mejora de contrato en cuanto a salario y años, y de momento no "hemos recibido noticias".

Por último, otro de los asuntos por resolver es el contrato de Rubén Baraja. El propio entrenador antes del parón no quiso dar pistas de sus intenciones de cara a la próxima temporada. En ese mismo punto están ahora las cosas, aunque también es cierto que según ha destacado hoy Cordero, Baraja ha realizado un "gran trabajo" y que si el equipo logra la permanencia, no tendrá "ningún problema en negociar la renovación".