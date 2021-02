El C.D. Tenerife propone al Ayuntamiento de Santa Cruz que se ponga el nombre del club a una calle

El alcalde de Santa Cruz José Manuel Bermúdez, ha manifestado hoy en Deportes COPE Tenerife que el C.D. Tenerife ha solicitado al Ayuntamiento la posibilidad de poner el nombre del club a una calle de la capital tinerfeña, dentro del programa de actos del centenario de la institución blanquiazul.

Bermúdez ha aclarado que tal decisión “depende de un expediente de honores y distinciones que habría que elegir y que necesitará del apoyo de diversas instituciones y personas, aunque creo que no habrá problemas al respecto”, y ha confirmado que la calle elegida sería un “tramo de la calle San Sebastián comprendido entre Galcerán y la Plaza de la República Dominicana”.

El alcalde también comentó otras propuestas planteadas por el club en la reunión que han mantenido este martes con Miguel Concepción, como por ejemplo “las que tienen que ver con las cuatro sedes históricas del club, en las que se va a poner una placa conmemorativa, con un código QR que permitirá conocer un poco mejor la historia del C.D. Tenerife y tener un itinerario histórico”. También agregó que se esta estudiando “la protección del antiguo pórtico del Estadio, que hay que proteger mejor. Haremos alguna actuación en forma de jardín o por otro medio, para que la gente no aparque en ese lugar”.

Cuestionado sobre cómo ve al presidente Concepción y su posible continuidad, Bermúdez fue muy claro, afirmando que “ yo le he visto muy animado en ser el presidente del centenario. Hablamos de las ganas que tenemos de vivir otro ascenso, pero en cualquier caso, el alcalde de Santa Cruz intenta no inmiscuirse en las cuestiones que tienen que ver con la gestión del C.D. Tenerife. Ya me cuesta opinar sobre la parte deportiva, así que imagínese sobre la cuestión, no soy yo quién deba opinar sobre el presidente”.

Eso sí el alcalde santacrucero quiso dejar muy claro que “los cien años de historia del C.D. Tenerife han estado muy ligados a la ciudad de Santa Cruz. ¿Quién no recuerda que los éxitos del Tenerife se han celebrado en sitios muy emblemático como la Plaza de la Paz o la Plaza de España?. Desde luego Santa Cruz ha sido siempre la sede del C.D. Tenerife y hay acontecimientos o símbolos muy vinculados al club, y de hecho el escudo del Tenerife lleva inserto el escudo de santa Cruz porque lo autorizó el alcalde Garcia Sanabria en 1928”.