El C.D. Tenerife a por todas en su estadio talismán ante el Girona

El C.D. Tenerife comienza el segundo tercio de la competición en la Liga Smartbank, con la cita que tiene que afrontar este viernes (20.00 h.c.) en el estadio “El Montilivi”. Después de quedarse en 14 puntos en las primeras 14 jornadas, el equipo blanquiazul se presenta en la cancha de uno de los teóricos candidatos al ascenso con el objetivo de empezar la remontada clasificatoria, frente a un equipo el gerundense, que ha cambiado recientemente de entrenador, con la incorporación del ex blanquiazul José Luís Martí.

Aritz López Garai decidió incluir 19 futbolistas en la convocatoria, habida cuenta de que tanto como Bermejo como Milla han tenido diferentes problemas musculares, y habrá que esperar a última hora para saber si el técnico puede contar con ellos definitivamente. El que si es baja confirmada por sanción es el lateral izquierdo Robert Mazan, lo cual abre la posibilidad de que el norteamericano Moore, ocupe plaza de titular en el costado izquierdo de la zaga, tal y como reconoció el propio entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro.

En el rival, la gran duda es si Martí, podrá contar con su delantero estrella, el uruguayo Cristian Stuani. El técnico mallorquín confesó este jueves que “para mí será un partido muy especial porque hay muchos aspectos que me unen a la isla, me dieron la oportunidad como jugador, me dieron la oportunidad como entrenador y les tengo un cariño muy especial”.