El Tenerife se pierde en Fuenlabrada

Pocas cosas pasaron en los primeros 45 minutos de partido, ninguno de los dos equipos conseguían llegar con peligro a la meta del rival. Defensas ordenadas, y pese al ritmo alto del encuentro hubieron pocas llegadas al área contraria. Si que destacó en el arranque, la dureza, típica por otra parte de los equipos de Sandoval, y fue muy pronto cuando Díaz de Mera tuvo que sacar la primera cartulina amarilla (Nteka 3').

A medida que fueron avanzando los minutos, el Tenerife se fue haciendo con el control de la pelota, con más posesión que el rival, pero sin ningún tipo de profundidad ni acercamientos a la meta de Freixenet. Dicha posesión en propio campo, propició pérdidas peligrosas que a punto estuvieron de costarle muy caro a los blanquiazules, pero afortunadamente, ni Glauder en el 10' con un disparo potente que se marchó por encima de la meta de Ortolá, ni Iban Salvador en el 15' con un remate blandito que no tuvo dificultades en detener el portero tinerfeño, consiguieron adelantar a los madrileños. Los minutos siguientes fueron prácticamente intrascendentes, en los que no pasaron grandes cosas, ya que el Tenerife tenía bien controlado el partido, sin permitir al rival generar mucho peligro.

Las primera ocasión para los nuestros llegó en el 17' con un disparo muy inocente de Javi Muñoz desde la frontal, después de una buena jugada individual de Nahuel por banda izquierda. La más clara sin duda fue la de Dani Gómez cerca del descanso (40'), su disparo se marchó al lateral de la red después de que su remate, desde dentro del área, lo desviara a córner un defensor.

El partido estaba destinado a marcharse al descanso con el 0-0, pero fue casi en la última jugada de los primeros 45 minutos cuando un error defensivo entre Sipcic, que pecó de blando, y de Alberto que no tuvo la calma necesaria para aguantar dentro del área a Gasamma, lo aprovechó el ex del Almería para marcar a placer ante la meta de Ortolá.

Poco cambió en la segunda parte, un Tenerife con más posesión que el Fuenlabrada, pero sin conseguir generar ocasiones de gol. La primera tardó en llegar, no fue hasta el minuto 59' cuando Nahuel en jugada individual intentó sorpreder a Freixenet desde lejos, pero su disparo se marchó muy por encima de la meta del Fuenlabrada. Tardó Rubén Baraja en reaccionar desde el banquillo y no fue hasta el minuto 65' cuando vimos movimiento en el banquillo tinerfeño, se marcharon del terreno de juego Nahuel y Joselu y en su lugar entraron Bermejo y Lasure que no cambiaron en casi nada el rumbo del partido. Ni si quiera con la incorporación de Suso Santana en el 70' que aunque lo intentó no estuvo acertado.

El arreón final llegó con dos intentonas esteriles, la primera de Dani Gómez con un zurdazo desde la frontal del área que se marchó fuera, la siguiente fue de Sipcic cerca del 80šcon un cabezazo a la salida de un córner que se marchó también lejos de la meta del equipo madrileño. La última fue para Milla, después de un carrerón de 50 metros salvando rivales, se plantó en la frontal y cuando tenía todo de cara para dejar a Suso solo delante del portero, decidió pegarle a puerta muy desiquilibrado. A la desesperada introdujo en el campo a Moore y Miérez pero no fue suficiente para poder sacar algo positivo.

Partido gris de los de Baraja, que no se encontraron cómodos en ningún momento del partido, llegando a perder hasta 93 balones, más de una pérdida por minuto, y no generando ninguna ocasión clara de gol durante el encuentro.