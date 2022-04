El CD Tenerife pide que se mejore el Heliodoro

Se acerca el final de temporada y hay muchos temas aún por cerrar y confirmar en el CD Tenerife. Es por ello, que para hacer balance, y descubrir como afronta el equipo este tramo decisivo del año, hemos querido hablar con Milagros Luis Brito, vicepresidenta segunda del conjunto blanquiazul, la cual nos ha contado cosas interesantes. Las repasamos:

FINAL DE LIGA: “La ilusión se mantiene, y mucho. Estamos a cinco partidos del final de liga y estamos en una gran posición. Es verdad que nos hubiera gustado estar dos puestos mas arriba, pero confiamos mucho en el equipo y en el míster. Hay que disfrutar de muchas cosas. Primero de la posición que tenemos, y segundo de la plantilla. Tenemos un equipo responsable, y eso nos tiene que ayudar en lo que nos queda por delante.

PLAY OFF: “Nos toque quien nos toque en el play off, será un rival muy duro. Pero igual le va a pasar a nuestros adversarios, seguro que ellos nos consideran un equipo muy difícil de batir. En el club existe la conciencia y la predisposición para realizar el trabajo de la mejor forma posible. La parte del club que no salta al campo se va a dejar la piel para organizar todo a la perfección. Yo al míster lo veo muy centrado y concentrado. Juan Carlos mas de lo mismo, trabaja todos los días, a todos horas, siempre pendiente de muchos flancos. Creo que estamos rodeados de un gran equipo de trabajo”.

HORARIOS: “Hay personas que los viernes y los lunes no pueden acudir al estadio por motivos laborales. Los horarios no acompañan en ciertas ocasiones. Está claro que en la Liga hay otros intereses, y eso perjudica al aficionado directamente.

ESTADIO: “Yo como club seguiría sin decir nada en lo relacionado con el nuevo estadio. En mi opinión creo que se debe mejorar el que tenemos, necesita reformas continuadas. Tiene 100 años de vida, y tiene una serie de necesidades que hay que resolver. Yo no rechazo que se haga una nueva instalación deportiva, pero es que tenemos una serie de demandas inmediatas que cubrir en el Heliodoro, y eso debería ser lo primero”.

CIUDAD DEPORTIVA: “Las obras de la Ciudad Deportiva van evolucionando semana a semana, se están cubriendo los plazos que se habían marcado, y si no cambia mucho la cosa, a finales de este mismo año la obra debería estar finalizada, o casi terminada”.

CENTENARIO: “El libro del centenario espero que podamos tenerlo a finales del mes de julio. Sobre el documental del centenario, puedo contarte que sacaremos dos documentales distintos, uno que queremos mostrarlo nada mas termine la temporada, y un segundo por el que tendremos que esperar un poquito mas. También te confirmo que habrá partido del centenario, pero el calendario de este año nos complica mucho el cerrar al equipo rival”.