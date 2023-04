El CD Tenerife no ha ofrecido aún la renovación a Aitor Sanz

El capitán del conjunto blanquiazul, Aitor Sanz, ha declarado que todavía no sabe qué hará la temporada que viene. El centrocampista asegura que el club todavía no le ha ofrecido la renovación, y que, en caso de hacerlo, dependerá de varios factores decidir quedarse. Deja caer que tiene que ver con su “ilusión por competir” o los “sacrificios” que debe afrontar como líder, que cada vez son “mayores”. Aún así, recalca que todavía quedan seis jornadas y que, aunque parezcan pocas, pueden pasar muchas cosas.

Sanz admite que en lo personal no ha sabido llegar a la altura de la temporada pasada. Recalca que haber perdido el año pasado el partido del playoff que les aseguraba el ascenso a primera ha sido “un palo muy grande” que ha hecho que mantener el nivel sea difícil. “Tengo que ser honrado conmigo mismo y con el club. Les debo mucho y si me ofrecen la renovación tengo que saber si voy a ser capaz a nivel físico, y más a nivel emocional, de hacer los sacrificios que un rol como el mio exigen. No quiero estar por estar”, confiesa el capitán.

El centrocampista blanquiazul también ha señalado que ciertas actitudes de sus compañeros o cambios institucionales, como puede ser el reciente cambio de director deportivo, no las ha afrontado bien, y confiesa que el ser capitán le “obliga a lidiar con estos asuntos y que cuando las cosas dentro del club no van bien le cuesta mucho rendir a nivel competitivo”.

Recalca que aunque su equipo ha tenido una temporada inestable marcada por la “resaca emocional” debido a lo que ocurrió el año pasado, también la inestabilidad institucional del club ha influido en la plantilla durante su transcurso en esta temporada. “Generar un proyecto estable y con una dirección muy clara en el que haya sintonía entre todos es muy difícil. Creo que eso es lo que conseguimos el año pasado y para mi fue la gran virtud, y por eso estuvimos ahí a final de temporada jugando lo que nos jugábamos”, admite.