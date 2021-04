El C.D. Tenerife mejora pero acaba empatando en Cartagena

El C.D. Tenerife dejó escapar vivo este domingo al equipo más goleado de la categoría, llevándose un solitario punto del estadio de Cartagonova, tras el empate a cero frente al Cartagena. Un partido con dos partes bien diferentes, ya que en la primera el equipo blanquiazul salió bien plantado sobre el terreno de juego y doblegando claramente al rival, especialmente en los primeros 25 minutos.

De entrada, Ramis planteaba el partido de forma valiente, alineando dos jugones como Valera y Shashoua, y con una defensa de circunstancias, ubicando a Kakabadze en el lateral izquierdo ante la baja de Alex Muñoz y portando por la opción de reservar a Pomares. Con esa mentalidad ofensiva, el Tenerife dominaba la pelota, y fruto de ese dominio llegaba la primera ocasión blanquiazul en el minuto 12, en una contra perfectamente llevada por Sergio González, que acababa con un disparo a la media vuelta de Shashoua.

La primera respuesta rival llegó en el minuto 25, en un lanzamiento de Elady, que atrapó Dani Hernández, pero de nuevo Shashoua daba un segundo aviso en un duro chut en el 31. En cualquier caso, el descanso llegaba con la sensación de que el Tenerife había sido netamente superior, y de que posiblemente había dejado escapar la posibilidad de haberse adelantado en el marcador.





LA SEGUNDA PARTE





En la reanudación, el partido bajó muchos enteros. La segunda mitad comenzaba con un cabezazo de Elady, pero lo cierto es que ninguno de los dos equipos hizo méritos suficientes para llevarse el gato al agua. Ambos entrenadores movieron ficha y Ramis dio entrada en primer término a Nono, por un Valera que se retiraba con molestias físicas en el minuto 64. El pacense, le echo ganas, pero un día más no estuvo excesivamente brillante. Once minutos mas tarde el técnico blanquiazul cambiaba la fisonomía del equipo introduciendo en cancha a Apeh, Zarfino y Alberto, retirando a Fran Sol, Shashoua y Javi Alonso, pero tampoco cambió en demasía la inercia de estos 45 minutos, sin que el Tenerife pudiera aprovechar los espacios que dejaba un Cartagena que se iba hacia arriba a la desesperada.

Para colmo de males, en el tiempo de alargue, Zarfino cayó lesionado, tras un desafortunado salto en el que cayó sobre su tobillo, en una lesión que, a expensas del parte médico oficial, podría ser grave. Así las cosas, el final del partido llegó con un justo empate a cero, que deja a los blanquiazules con 45 puntos en la tabla, a 9 de la zona de descenso.





RAMIS: "NOS HA FALTADO PRECISIÓN EN LOS ÚLTIMOS METROS"





Al final del partido Ramis realizaba la siguiente valoración del encuentro: “Nuestro trabajo de contención al rival ha sido bueno, el rival prácticamente no ha generado ocasiones de gol, pero nos ha faltado algo más de precisión en los últimos metros. Hemos llegado al área rival, pero no hemos encontrado portería, no hemos estado finos en el área, en un partido que sabíamos que no iba a tener demasiadas ocasiones. En general estuvimos más fluidos en la primera parte, en la segunda parte el rival nos buscó más arriba por el paso de los minutos, y de ahí los cambios con Zarfino y Apeh, buscando verticalidad”.

Precisamente sobre la lesión de Zarfino, y a expensas de lo que recoja el parte médico oficial, Ramis explicó que “parece que puede haber una fractura, espero que le llegue nuestro sentimiento de ánimo”.