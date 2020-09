El C.D. Tenerife mantendrá los precios de los abonos

El Consejo de Administración del CD Tenerife aprobó poner en marcha distintas alternativas sobre las que los/as abonados/as blanquiazules podrán elegir, en función de si optan o no por renovar el pase de la temporada 2020/2021.

Si bien se comunicará en el transcurso de la próxima semana la fecha concreta en la que se conocerán todos los detalles, cabe destacar que se ha acordado que el precio de renovación de los abonos 20/21 será el mismo que en la campaña 19/20, lógicamente descontando las cuantías correspondientes a los encuentros que se celebren sin presencia de aficionados.

Además, la elección de la medida que consideren más adecuada, se determinará en base a si se renueva el abono 2020/2021 o no se renueva. A nadie se le escapa que dadas las circunstancias sanitarias actuales, la venidera campaña de abonos será atípica. De esta forma, tal y como hicimos en su momento, informamos de las diferentes opciones que tendrán a disposición:

• Supuesto de no renovación abono 2020/2021:

1. Donación a la Fundación Canaria CD Tenerife del importe proporcional de los últimos cinco partidos de la temporada 19/20 en el Heliodoro Rodríguez López para obras sociales, tales como el CD Tenerife EDI, los equipos femeninos de la Fundación Canaria CD Tenerife, Proyecto +Base y Sembrando Identidad.

2. Tarjeta descuento para aplicar la cantidad correspondiente en entradas para partidos de la temporada del CD Tenerife en el #HRL (no incluye Días del Club) que permitiesen la presencia de público.

3. Tarjeta descuento en la tienda oficial Hummel del CD Tenerife.

4. Devolución de la parte proporcional correspondiente de los cinco partidos de la temporada 19/20 que no pudo presenciar en el Heliodoro Rodríguez López debido al COVID-19.

• Supuesto de renovación abono 2020/2021:

1. Donación a la Fundación Canaria CD Tenerife del importe proporcional de los últimos cinco partidos de la temporada 19/20 en el Heliodoro Rodríguez López para obras sociales, tales como el CD Tenerife EDI, los equipos femeninos de la Fundación Canaria CD Tenerife, el Proyecto +Base y Sembrando Identidad.

2. Donación del 50 por ciento del importe proporcional de los últimos cinco partidos de la temporada 19/20 en el Heliodoro Rodríguez López a la Fundación Canaria CD Tenerife para obras sociales y vale regalo del 50 por ciento restante, para su redención en la tienda oficial del CD Tenerife, u otros productos y servicios de nuestros patrocinadores.

3. Compensación en el precio del abono de la temporada 20/21 del importe no disfrutado en la campaña 19/20. Como normal general la compensación se aplicaría en los cinco primeros partidos donde esté permitida la presencia de público (no incluye Días del Club).

4. Devolución de la parte proporcional correspondiente de los cinco partidos de la temporada 2019/2020 que no pudo presenciar en el Heliodoro Rodríguez López debido al COVID-19.

También cabe indicar que los trámites propios de la campaña de abonos 20/21 se realizarán, íntegramente, de forma telemática, en atención a las particulares circunstancias actuales, que recomiendan la no presencia física. Como hemos expresado con anterioridad en este referido comunicado, todos los detalles se darán a conocer en próximas comunicaciones.