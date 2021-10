El Tenerife logra un sufrido triunfo ante el Amorebieta

Victoria antes del derbi. El CD Tenerife supo sacar adelante un partido que se le complicó más de la cuenta por una acción infantil de Jeremy Mellot, que se autoexpulsó a los 38 minutos de juego, evitando así la reacción del combativo Amorebieta. Habían hecho lo más difícil los insulares, abrir la lata, gracias a un cabezazo de Elady poco antes (28’). Pero todo cambió con la roja.

Andaba enfadado el lateral derecho galo porque García Verdura no había señalado una falta que tenía tendido sobre el césped ni había parado el encuentro para que fuera atendido. Y se le ocurrió la nada brillante idea de hacer una entrada a destiempo, fruto de la frustración, que le costó la segunda amarilla. No solo dejaba a sus compañeros en inferioridad con 52 minutos por delante, que era lo más importante en el momento, sino que se pierde el derbi y deja a Ramis sin especialista del primer equipo en su posición.

Claro que no parece un gran problema si se tiene en cuenta el rendimiento del canterano David, al que eligió Ramis para corregir la situación. El sacrificado fue Bermejo, pasando Shashoua a la banda. El plan visitante no cambió por el diez contra once. Se limitaron los vascos a jugar directo, colgar balones al área y ganar segundas jugadas.

Para sacudirse un poco el dominio territorial, y ante la imposibilidad de hacer grandes esfuerzos en la presión, el técnico local situó a Shashoua de falso nueve y tiró a Elady a la banda izquierda. Luego incorporó más músculo con Mollejo, que suplió a un invisible Rubén Díez. Era el inicio de una segunda mitad en la que llegó un regalo inesperado. Sipcic recibió una patada en la cabeza en la acción de despeje de un defensor del Amorebieta y el colegiado fue llamado al VAR: penalti. Lo convirtió Shashoua (63’).

La tranquilidad duró seis minutos, los que tardó el cuadro de Vélez en acortar distancias. Etxaburu, en una de esas malditas jugadas tan difíciles de defender, metió de nuevo en el partido al Amorebieta. Quedaban 21 minutos para sufrir. Ramis volvió a mover ficha, dando entrada a Michel, Sergio González y Álex Muñoz para reforzar las labores defensivas.

Fueron lloviendo centros al área tinerfeña, repelidos unos por los centrales, abortados otros por Juan Soriano. Pero la inquietud se apoderó de la grada, que apretó lo suyo para defender los tres puntos. Como telón de fondo, el derbi canario. Llega con una sonrisa el Tenerife, que quizás sufrió demasiado. Pero supo hacerlo.

CD Tenerife: Juan Soriano; Mellot, Sipcic, León, Pomares; Aitor Sanz (Álex Muñoz, 83’), Corredera; Rubén Díez (Míchel Herrero, 57’), Shashoua (Sergio González, 83’), Bermejo (David Rodríguez, 40’); Elady (Mollejo, 57’).

SD Amorebieta:Santamaría (Saizar, 33’); Larra, Markel Lozano, Arregi, Irazabal, Ozkoidi; Larru (Orozko, 67’), Olaetxea (Iker Bilbao, 54’), Álvaro Peña; Obi (Etxaburu, 67’) y Guruzeta (Iker Amorrortu, 54’).

Goles:1-0 (28’): Elady Zorrilla; 2-0 (63’): Shashoua, de penalti; 2-1 (69’): Etxaburu.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité catalán), asistido desde las bandas por García Urbaneja y Valverde Martínez. Expulsó por doble amarilla (32’ y 38’) a Jeremy Mellot. Amonestó por parte local a Aitor Sanz (38’) y Sergio (90+2’) y Shashoua (90+2’); y por parte visitante a Olaetxea (26’), Irazabal (62’). Árbitro de VAR: David Pérez Pallás.

Incidencias: Partido de la novena jornada de LaLiga SmartBank, disputado en el Heliodoro Rodríguez López ante 12.574 espectadores.