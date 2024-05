El Tenerife hablará primero con Garitano

La primer persona con la que hablará el CD Tenerife sobre su banquillo es Asier Garitano. Con la temporada finiquitada después de la derrota sufrida ante el Cartagena, el futuro ya está aquí. El proyecto de la temporada 24/25 tiene que coger velocidad y la prioridad pasa por la dirección técnica. “Seguirá hasta el 30 de junio”, confirmó hace algunas semanas el presidente Paulino Rivero.

¿Y a partir de ahí? Desde la entidad blanquiazul se centran en las tres jornadas que faltan porque “hay que acabar lo mejor posible” por respeto al escudo y por motivos económicos. Una vez concluya el Campeonato se sentarán con Garitano para analizar la temporada y tomar decisiones.

Su continuidad no está, por tanto, descartada. En aras de la necesaria estabilidad para llevar a buen puerto los objetivos marcados, José Miguel Garrido y los suyos valoran renovar al técnico vasco siempre que las dos partes hallen un punto de encuentro sobre los planes futuros. “Los responsables de tomar decisiones tenemos que aislarnos de la presión”, ha dicho este martes Rivero durante la recepción en el Ayuntamiento de La Laguna al filial blanquiazul.

El descontento de la afición no será, en definitiva, un argumento de peso a la hora de desechar a Garitano. No obstante, los contactos con otros entrenadores llevan meses produciéndose. Las primeras opciones (Vicente Moreno y Paco López) parecen aguardar por equipos más potentes. Y el Tenerife no está dispuesto a ser segundo plato. De ahí que haya abierto otras vías. Abelardo Fernández, por ejemplo, estaría encantado de recalar en la Isla. Pero los tiros apuntan, en principio, a otro lado.

La solución llegará en los primeros días de junio. Ahí sí que habrá cumbre. Pero de verdad, no un encuentro informal a plena luz del día en la terraza de un hotel. Garrido se verá las caras con el todavía técnico blanquiazul y, con las cartas boca arriba, ambas partes expresarán sus inquietudes. Será entonces cuando se anuncie la decisión definitiva. El elegido espera su turno.