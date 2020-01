Y Tenerife gritó #NoAlRacismo

El CD Tenerife se quedó a un paso de la gloria en los octavos de final de la Copa del Rey, con un partido que quedará en el recuerdo del tinerfeñismo. No solo por poner contra las cuerdas a un histórico de nuestro fútbol como el Athletic Club de Bilbao, si no también por la demostración de valores y humanidad que mostró su afición, respaldando una iniciativa preciosa que fue promovida por nuestro compañero de deportes, Cristian García.

En el minuto 9 de partido, como había pedido nuestro compañero, la afición del CD Tenerife se puso en pie, y ovacionó a Iñaki Williams, jugador del Athletic Club de Bilbao, que 72 horas antes había sufrido cánticos racistas en el duelo de primera división ante el RCD Español en Cornellá. También se pudo leer, en varias pancartas realizadas por la federación de peñas del CD Tenerife, el total apoyo de la afición blanquiazul al futbolista del Athletic, dejando claro que Tenerife quería dar una patada a comportamientos tan sucios y rastreros, que tristemente seguimos viviendo en nuestro fútbol.

¿Y si aprovechamos que viene este PEDAZO de futbolista el martes al Heliodoro, y en el min 9 cantamos todos #NoAlRacismo?



Después del fin de semana que ha pasado, creo que se lo merece. Él y todos los que lo han sufrido #StopRacism #NoAlRacismo @AthleticClub @CDTOficial pic.twitter.com/WBeZziRRfY — Cristian Garcia (@CGarciaDavila) January 26, 2020

Williams, agradeció el gesto de la afición del CD Tenerife no solo con sus declaraciones al termino del partido, si no también en el momento de su cambio llevandose la mano al corazón, con una clara demostración de sentimiento por lo que había sucedido minutos antes. Dijo Iñaki en sala de prensa que:"A partir de ahora, el CD Tenerife tendría un seguidor más, y que estaba eternamente agradecido por las muestras de cariño que había recibido durante estos días, cuando no tenían porqué hacerlo."

En la sala de prensa, coincidieron Iñaki Williams y nuestro compañero Cristian García, al que el futbolista tambien agradeció el haber promovido dicha iniciativa, que como se ha podido comprobar, fue un rotundo exito, con una gran acogida y una mayor repercusión en todos los medios nacionales.

En definitiva, Tenerife anoche demostró ser una afición ejemplar, una afición de primera.