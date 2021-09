El Tenerife no se fía del Mirandés

Con el miedo del que sabe que nada bueno es eterno, el CD Tenerife recibe este domingo (desde las 16:15 horas en Cope Canarias) a un CD Mirandés imprevisible. Una especie de filial que es capaz de desarbolar a la UD Las Palmas en media hora y de caer, en casa, contra el colista Alcorcón en una jornada para olvidar.

A lomos de Hassan e Íñigo Vicente crece por los costados un equipo joven y atrevido, con el sello de un entrenador bisoño en el fútbol profesional como Lolo Escobar, y con el gol que trae a golpe de joroba el cedido atlético Sergio Camello. En el Heliodoro, eso sí, faltará por sanción el timón del barco: Víctor Meseguer.

En un equipo simpático y copero, al que un buen padre invitaría a ir si tuviera un hijo incipiente futbolista, cualquier conquista es oro. Y en la Isla ya ganó la pasada campaña, fruto de una desgracia en forma de malentendido entre Ortolá y Sipcic y de dos expulsiones evitables de Javi Alonso y Àlex Bermejo.

Serán estos dos de las ausencias (junto a Lasso y Nahuel) de un Tenerife que recupera a Aitor Sanz. No será titular, después de cinco semanas de ausencia, porque el eje Michel Herrero/ Àlex Corredera funciona como un reloj suizo. Y lo que va bien no se toca. Por eso, tampoco se esperan cambios en el once blanquiazul. Llama Rubén Díez a la puerta del once, pero lució Mollejo en Valladolid y no parecen Elady o Shashoua candidatos a salir de la formación inicial.

Presentados los miedos, el rival y las novedades propias, queda el escenario. Ansioso por acumular alegrías, el Heliodoro presentará mejor aspecto que en las dos comparecencias anteriores. Con la distancia social como límite, caben poco más de 10.000 espectadores en el feudo tinerfeño. Hay ganas de confirmar candidaturas, algo propio de las prisas del fútbol moderno.

Pero un buen birria irá al recinto de la calle San Sebastián con el miedo el batacazo inesperado, mascullando gafes del pasado y temores de las precedentes y funestas temporadas. “Esto es otra cosa”, sostienen los más optimistas. “Ya veremos el domingo”, replican los más prudentes”.