El Tenerife estalla por la sanción a Aitor Sanz

El CD Tenerife ha mostrado su profundo malestar por la sanción de tres partidos impuesta a su capitán, Aitor Sanz. El presidente del club, Felipe Miñambres, ha calificado el castigo como una “sorpresa desagradable” y ha defendido al jugador, asegurando que, aunque “estaba cabreado por la acción”, se dirigió al árbitro en “términos correctos”.

Una sanción sorpresiva, desagradable y exagerada" Felipe Miñambres Presidente del CD Tenerife

A pesar del enfado, el club ha decidido acatar la sanción y no recurrir al Comité de Apelación. Miñambres ha explicado que, aunque pensaron en recurrir, la decisión se complica al ser la palabra del jugador contra lo reflejado en el acta arbitral. Considera que el contacto fue “más provocado por el jugador del Mérida”, pero asumen la situación para que les haga “más fuertes” y sirva para “unirnos más” ante lo que consideran una “cosa injusta”.

El foco en el futuro y no en los árbitros

Preguntado por la actuación arbitral en general, el presidente ha preferido no ahondar en la polémica. Aunque reconoce que hubo dudas en el arbitraje, como un penalti o una falta previa, Miñambres ha señalado que “la temporada es larga” y que ahora lo importante es centrarse en “ganar el próximo sábado”, dejando atrás el último encuentro.

Unidos en los malos momentos

El equipo atraviesa un tramo en el que los resultados no acompañan, pero el presidente ha recordado que mantienen una ventaja de nueve puntos más el golaveraje y que “dependemos de nosotros”. El dirigente astorgano ha hecho un paralelismo con la familia para pedir el apoyo de los seguidores: “Cuando uno tiene momentos malos es cuando necesita que le abracen”.

Cuando uno está un poco más atascado, es cuando más necesita el cariño de la gente" Felipe Miñambres Presidente del CD Tenerife

Ha insistido en que el equipo sacará la situación adelante “desde el amor, desde la comprensión, desde el cariño” y no desde el nerviosismo. Ha recordado que los mismos jugadores que ahora pasan por un bache “se pasaron siete partidos seguidos ganando” y que la capacidad para “soportar los malos momentos” les hará mejores.

Cita clave el sábado

Finalmente, Miñambres ha hecho un llamamiento a la afición para el próximo partido en casa. La cita es este sábado a las 17:30 horas en el Heliodoro Rodríguez López contra el Arenas de Getxo. A pesar de que “el horario y el día no son los más correctos”, ha pedido “que cada uno haga el esfuerzo que pueda para estar en el estadio” y crear un “buen ambiente” que dé facilidades al equipo. El encuentro será ofrecido en directo por Tiempo de Juego desde las 16:30 horas.