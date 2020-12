El C.D. Tenerife completa su última sesión preparatoria antes del partido de este lunes frente al Leganés

El C.D. Tenerife recibe este lunes (18.00 Heliodoro Rodríguez López) a un candidato al ascenso a la Liga Santander, el C.D. Leganés del ex blanquiazul Pep Lluís Martí y del tinerfeño, y también ex profesional del club, Fabián Rivero.

Una nueva reválida para los tinerfeñistas, con un Luis Miguel Ramis que afronta su cuarto partido en la isla con la intención de dotar definitivamente al equipo de la personalidad futbolística que busca.

Ramis: “Quiero la mentalidad de la segunda parte frente al Sabadell” El técnico blanquiazul deja entrever que Alberto o Javi Alonso podrían ser titulares por la baja de Ramón Folch 05 dic 2020 - 19:02

La primera plantilla blanquiazul ha entrenado en la mañana de hoy en el estadio, y tal y como cuenta la web del club “ la sesión dominical matinal ha sido de 75 minutos de duración en el Heliodoro Rodríguez López (a puerta cerrada). Después de la activación realizada, los jugadores del C.D. Tenerife llevaron a cabo unos ejercicios de velocidad de reacción, evoluciones y trabajo táctico (también a balón parado)”.

Hay que recordar que Ramis perderá, para este partido a Ramón Folch por acumulación de amonestaciones, y a Jacobo por la fractura que sufrió el partido frente al Sabadell en el quinto metatarsiano del pie izquierdo.

Precisamente sobre los lesionados y las dudas, Ramis aclaró este sábado que “Álex Bermejo hizo ayer un trabajo preventivo y ha participado en gran parte del entrenamiento de hoy. Se siente bien y queda otro entrenamiento, puede estar disponible” aclaró el entrenador tinerfeñista, añadiendo que “Borja Lasso y Jacobo son bajas. Bruno Wilson y Gio Zarfino evolucionan muy bien, pero no han trabajado con el grupo. No creo que tardemos mucho en contar con ellos. Hay algún jugador que no se ha entrenado hoy por precaución, pero podrá entrar mañana en el grupo. Jorge Padilla es un jugador que nos gusta mucho. No ha tenido de momento opciones, pero las tendrá".

Por cierto, que el técnico blanquiazul apostó por Javi Alonso o Alberto en la titularidad, al ser cuestionado por la baja de Ramón Folch: “Tengo claro su sustituto para el doble pivote. A Vada lo veo adelante, lo más probable es que Javi Alonso y Alberto tengan opciones. Dylan y Félix Alonso están ahí, pero la primera idea que tengo es que probablemente en una de esas primeras opciones que te he comentado”.