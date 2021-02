El técnico del Celta manda un recado a Jorge Sáenz

No está siendo una temporada fácil para el tinerfeño Jorge Sáenz en Vigo. Desde que llegara al club gallego cedido por el Valencia, no ha encontrado la continuidad necesaria, y que buscaba cuando dio el salto a la Primera División. El futbolista sabía, que no sería un camino de rosas, ya que la diferencia de nivel entre las dos categorías, iba a suponer un esfuerzo doble. Pero eso, no asustaba al central, que se marchaba a su primera experiencia lejos de casa con la mayor de las ilusiones.

LA LLEGADA DEL NUEVO TÉCNICO

Ilusión que se ha visto truncada, sobretodo, desde la llegada hace algunas semanas de Eduardo Coudet al Celta. El nuevo técnico celeste dejó muy claro desde su llegada, que no contaba con Jorge. Algo que es completamente respetable, y que el propio futbolista aceptó con resignación.

Pero las cosas no quedaron ahí. Hace algunas semanas, se conoció que tanto el propio Jorge como David Costas, habían sido apartados de la dinámica de grupo. Algo que está prohibido, y ante lo que la AFE, y el Valencia (al ser propietario de parte de los derechos de Jorge) reaccionaron de forma casi inmediata.

EL RECADO DEL COUDET A JORGE

Ante todo lo generado por esta polémica decisión del técnico y del propio club, en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético de Madrid, el entrenador, fue preguntado por el asunto. Eduardo respondió de forma extensa a la pregunta, centrándose sobretodo en un mensaje claro, “Jorge y David conocían su situación con anterioridad, y teniendo ofertas no quisieron salir del club”, añadiendo además que “en ningún momento han sido apartados, y siguen disponiendo de un médico, fisio, y preparador físico para cuando lo necesiten”. Ambos jugadores, tienen que entrenar por su cuenta ya que no están en la dinámica de grupo, Coudet comentó sobre esto que “es normal que no entrenen con nosotros si no contamos con ellos, además que ya lo sabían”. Por último, quiso mandar un recado a ambos, y a todos los que opinan sobre dicha polémica, diciendo que “esto es fútbol profesional, y no un spa”.