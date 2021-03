Suso Santana: "Estos partidos me motivan muchísimo"

El Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas volverán a verse las caras sobre el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López, el próximo domingo 28 de marzo, a partir de las 20:30 horas. Se podrá disfrutar la retransmisión a través del canal televisivo de pago #Vamos, de Movistar, y en abierto a través de la radio, en la retransmisión local de COPE Tenerife, o en la nacional con Tiempo de Juego.

Suso Santana, capitán y extremo del equipo blanquiazul, ha comparecido en rueda de prensa esta mañana a través del canal oficial de Youtube del club tinerfeño. En ella, el jugador, algo más serio y nervioso de lo habitual, ha afirmado que este derbi es decisivo para la temporada y que “es ahora donde se cuecen las cosas”.

“Nosotros estamos mentalizados y queremos sumar tres puntos para seguir escalando puestos en la tabla y estar lo más arriba posible. Nos hemos preparado bien durante la semana, estamos entrenando a conciencia con lo que el míster nos pide e intentando llegar de la mejor manera para intentar sumar los tres puntos”, ha asegurado.

LA UD LAS PALMAS

Santana observa a los amarillos como “un rival muy complicado”, a pesar de que la Unión Deportiva Las Palmas llevan 19 años sin ganar en Tenerife. Según él, “tienen jugadores de muchísima calidad” y cree que “están haciendo un buen año, pues estamos muy seguidos en la tabla”. El veterano reiteró numerosas veces que “va a ser un partido muy disputado. Siempre dan igual las dinámicas, da igual cómo llegue el rival o cómo esté. Al final todo se iguala en un derbi y este va a ser igual de intenso e igualado”.

El capitán también ha aseverado que la motivación de este partido no está en el ‘pique’ tras la derrota en la primera vuelta, ni tampoco que, este año, en CD Tenerife tenga un punto de ventaja frente al UD Las Palmas. Lo único que motiva a los jugadores tinerfeños es ganar el domingo.

“Ese partido está olvidado, es pasado. Han cambiado muchísimas cosas desde ahí y tenemos que dejar eso atrás porque eso no vuelve. Lo único en lo que estamos pensando es en el partido del domingo, de llegar de la mejor manera posible, estar lo más preparados posible, intentar cometer los menos errores y hacer lo que nosotros sabemos... [...] Me motiva ganar el domingo”, ha sentenciado Suso Santana.

SOLO PIENSA EN LA VICTORIA

Para lograr la victoria, los blanquiazules tampoco han olvidado transmitir la ‘canariedad’ al resto de jugadores foráneos. Santana ha dado garantías de que “están muy mentalizados de que es un encuentro importante” y que, aunque “Las Palmas tienen más canarios que nosotros”, este hecho “no nos tiene que afectar en nada y yo creo que no nos va a afectar”.

Sin embargo, algo que también preocupa a la afición y al propio blanquiazul es su ausencia en el campo durante esta temporada. “Es cierto que me gustaría participar más, pero al final es el míster el que toma las decisiones y él cree que eso es lo mejor para el equipo. Yo me limito a entrenar y a esperar mi oportunidad. Estoy siempre preparado porque nunca se sabe cuándo te puede llegar. Entreno en las mejores condiciones, intento aportar mi granito de arena desde la grada o desde el banquillo y, cuando me toque entrar, daré lo mejor para el equipo”, ha garantizado el extremo.

HISTORIA DE LOS DERBI

Por otra parte, durante la rueda, se recordó que el pasado 24 de marzo, se cumplió 14 años desde el primer derbi disputado por el jugador. Tras entrar al campo para sustituir a Iriome González, un joven Suso Santana dejó el marcador en un glorioso 3-1, gracias a sus dos goles. Después de tanto tiempo, el capitán sigue emocionándose en cada encuentro contra los amarillos. “Parece que no, pero lo paso fatal durante la semana previa antes del derbi y, quiera o no, para mí son todos especiales. Mi primer derbi es un poco más especial por el resultado, por quién entré, por cómo se puso toda la grada cantando, de pie...”, ha revelado.

“Cada partido es especial, cada año se mejora... Es cierto que este año no ha sido posible que esté la afición y eso resta un poco la emoción, pero al final es un derbi y para mí todos son especiales”, ha añadido el capitán del club tinerfeño.

CANARIO CON MÁS DERBIS

El jugador blanquiazul lleva ya en su espalda 10 derbis ligueros, empatado con sus compañeros Ricardo León y David García. Si el CD Tenerife logra la victoria este domingo, Suso Santana se convertiría el jugador con más partidos de derbis canarios de liga en toda la historia. Para él, “emocionalmente es una buena cifra llevar 10 partidos de derbis. Me gustaría sobre pasarlo, si digo que no mentiría”. Sin embargo, ha intentado quitar hierro al asunto, insistiendo en que lo único que desea es “que el equipo gane el domingo. Y si mi record sirve para algo bien, sino que se queden los tres puntos en casa, que es lo más importante para nosotros”.

Santa también ha tirado balones fuera ante la posibilidad de que este sea su último derbi. “Sinceramente no lo sé. No pienso en eso. Al final pienso en que tengo que dar el máximo de aquí a final de año, intentar sumar minutos y ya después se verá. Siempre he dicho que mi intención es retirarme aquí. Ahora es cierto que no estoy teniendo muchos minutos como deseaba... Pero, bueno, esperaré mi oportunidad y, si llega bien, y sino ya veremos de aquí a final de año”, ha afirmado.

FALTA LA AFICIÓN

Como no es de extrañar, el capitán del Club Deportivo Tenerife ha manifestado que añora a la afición en las gradas y que, aunque “todos los derbis son especiales, es cierto que con tu público te da esa motivación extra”. También esperan que, la ausencia de los aficionados, no sea un punto a favor para la Unión Deportiva Las Palmas.