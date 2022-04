Suso Santana: “Como entrenador me comparo quizás con Álvaro Cervera, pero menos defensivo”

El ex futbolista y capitán del CD Tenerife, Suso Santana, habló para los micrófonos de Deportes Cope Tenerife sobre su nueva etapa como entrenador. Actualmente dirige a la UD Taco San Luis y está disputando la liguilla de ascenso a Preferente Canarias. "La verdad que me cuesta contenerme en muchas cosas, paso muchos nervios en el banquillo y en el campo. Lo vivo intensamente igual que cuando jugaba", explicaba.

La leyenda blanquiazul juega con un planteamiento muy característico y personal. “Jugamos con un 1-3-4-1-2, me gusta que los carrileros sean largos. No puedes jugar como Guardiola si no tienes los jugadores que tenía Guardiola. Creo que mi equipo es el fiel reflejo de cómo era yo como jugador. Me comparo quizás con Álvaro Cervera, pero menos defensivo" añadía.

Por otra parte, ha querido dejar una curiosa anécdota que ha vivido dentro de los banquillos. "En un encuentro me expulsaron, luego cumplí el partido de sanción y en el que me tocó volver, me expulsaron otra vez. Ahora poco a poco ya me estoy calmando mucho más.”, comentaba.

El ahora técnico del Taco San Luis ha querido hacer hincapié en la temporada que está viviendo el conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis. "Al Tenerife lo estoy viendo muy bien. Lleva todo el año en play off y eso significa que están jugando a un gran nivel. En el último encuentro disputado en San Sebastián, estaba convencido de que el equipo iba a reaccionar y que iba a ganar y traer los tres puntos a casa”.