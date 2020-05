Sipcic 2024

El central balcánico del C.D. Tenerife, Nikola Sipcic, ha presentado en la mañana de hoy su renovación con el equipo tinerfeño hasta 2024. Sipcic aseguró que le llegó por sorpresa y está feliz por poder permanecer en el conjunto tinerfeño las próximas tres temporadas. “No esperaba la renovación, estoy muy contento por poder seguir aquí tanto tiempo. Hace un mes se pusieron en contacto conmigo y no me lo pensé, es una gran oportunidad para mí seguir en Tenerife”, expresó. De igual forma, se alegra de que otros compañeros como Alberto y Carlos también sigan en el club, ya que se encuentra “muy a gusto “con ellos.

El jugador serbio ha mostrado una evolución positiva desde su llegada el pasado verano, pero confesó que el comienzo de liga no fue fácil para él. “Fue un cambio muy grande y me costó adaptarme”, señaló. Pero, por suerte para los aficionados, dio a conocer que se está atreviendo con el español. “Me siento cada día mejor, estoy aprendiendo el idioma, me puedo comunicar mejor con mis compañeros y el entrenador”, mencionó.

Bajo esta situación de crisis sanitaria, muchos equipos rechazan la idea de jugar a puerta cerrada. Tanto por la situación extraña de disputar un partido sin público como por la economía de los clubes. Sin embargo, en la rueda de prensa telemática que ofreció hoy el CD Tenerife para presentar la renovación de Nikola Sipcic hasta el 2024, el jugador blanquiazul declaró que es la mejor alternativa para luchar contra el coronavirus. “Creo que dada la situación actual es mejor jugar sin aficionados. Es lógico que a todos los equipos les va a perjudicar cuando jueguen en casa, habrá que adaptarse lo más rápido posible”, afirmó.