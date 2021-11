La famosa falta de 'canariedad´ en las alineaciones de Luis Miguel Ramis, y la si aportación de jugadores de la tierra en la UD Las Palmas, ha generado un debate, estéril por otra parte en redes sociales, sobre el cual hoy ha opinado el Director del área de Fútbol Base del CD Tenerife, Sesé Rivero.

Un video de la UD Las Palmas en su perfil de Twitter, en el cual muestran orgullosos la cantidad de canarios y canteranos que hay en el primer equipo, fue el desencadenante de varias horas de 'pique sano´ entre unas y otras aficiones. Un tema que siempre ha despertado bastante controversia en la isla, y que pese a la buena dinámica del equipo, se sigue utilizando para buscar polémicas innecesarias.

Pese a ello, hoy en Deportes COPE Tenerife, Sesé Rivero fue claro y directo. "Siempre he sido muy respetuoso y no voy a entrar a valorar cuestiones que no tienen que ver con nuestro club y no jugar con la ventaja que te puede dar un momento determinado. Nunca he sido resultadista y si respetuoso sabiendo el papel que jugamos en nuestro fútbol". Eso sí, quiso puntualizar que "por ser respetuosos, serios y educados, no quiere decir que seamos tontos". Añadiendo además que "todo aquel futbolista que defienda la camiseta del club se gana motivos para sentirse orgullosos del mismo".





EL BUEN INICIO: "Estamos contentos pues la luz que va delante es la que alumbra y el primer equipo es la referencia para todos nosotros. Después de estos años de trabajo se va definiendo una manera de ver a nuestra base. Estamos en una buena línea aunque el proceso que se lleva está saliendo gracias al trabajo de un gran equipo que está detrás de toda la base. Lo importante es tener claro el futuro y hay momentos donde hay más presencia de la cantera que otros"

LA CANETAR: "No se trata sólo del resultado sino de ir más allá. Siempre he sido muy respetuoso y todo se lleva a cabo en función de cómo surgen las temporadas. Conozco a los chicos y estoy seguro de que siempre trabajan esperanzados porque les pueda llegar una oportunidad".

ETHYAN: "En este primer cuarto de temporada, Ethyan se ha hecho merecedor con su trabajo de estar en el primer equipo. A partir de ahí, la competición exige mucho y debe ser paciente. Con respecto a una posible salida, o su vuelta al filial, yo siempre digo que hay que buscar la manera de que todas las partes salgan beneficiadas´´.