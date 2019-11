Sesé Rivero desplaza 19 futbolistas para el partido en Gijón

El C.D. Tenerife afronta la visita al estadio El Molinón este viernes (20.00 hora insular) con toda la intención de romper con la racha negativa que la llevado a los blanquiazules a no ganar desde el pasado 25 de agosto. Después de una semana convulsa, en la que el presidente sigue intentando solucionar la salida del director deportivo, un técnico en principio interino, Sesé Rivero será el encargado de sentarse en el banquillo asturiano.

El profesional portuense ha desplazado 19 futbolistas hasta Gijón, con la baja por acumulación de amonestaciones de Alberto Jiménez, y las novedades de la lista de dos canteranos de corte ofensivo, Elliot y Jorge. Por supuesto, el técnico sigue contando con las ausencias de hombres fundamentales como Luís Milla o Alex Bermejo, que sin lugar a dudas, complican algo más la victoria.

Los blanquizales protagonizarán esta tarde una última sesión previa al partido en las instalaciones de Mareo. Sobre cómo se ha encontrado al grupo, Rivero manifestó en la previa que “Me he encontrado una plantilla trabajadora y abierta a colaborar. Nos ponemos a total disposición de ellos porque son nuestros grandes valedores. Les hemos agradecido su profesionalidad durante estos tres primeros entrenamientos de la semana. Conocía a muchos de ellos. Me he encontrado un grupo extraordinario y trabajador. Ya les decía a ellos que cuando tomas decisiones, siempre vas a ser injusto, ya que son pocos entrenamientos para hacer una valoración totalmente completa”.

El partido, como siempre lo contaremos en Tiempo de Juego en Tenerife desde las 19.30 con nuestro enviado especial Juanjo Ramos y bajo la dirección de Guillermo García.