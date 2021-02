Sergio González dispuesto a todo por el C.D. Tenerife

Sergio González llegó hace un mes y medio a la isla, con el objetivo de buscar minutos que le permitieran recuperar la forma perdida en el Cádiz. Una oportunidad que le permitiría volver a sentirse futbolísta, ya que acumulaba varios meses sin poder participar en liga. Opción, de la que saldría beneficiado tanto el jugador como el propio C.D. Tenerife, pero que hasta ahora no ha tenido el resultado esperado.

FALTA DE OPORTUNIDADES

El medio centro no ha tenido la participación esperada, ya que acumula poco más de 30 minutos. En ese sentido Sergio González no se desespera y reconoce que "la adaptación está siendo buena. Sabia que venía a un equipo en dinámica positiva, y cuando las cosas van bien hay que tocar lo menos posible. Hay mucha competencia pero eso siempre es sano. Cuando tenga la oportunidad trataré de aprovecharla". Añadiendo además que "tengo ganas de demostrar que estoy preparado para competir, poco a poco estoy entrando en la dinámica y teniendo minutos".

RELACIÓN CÁDIZ - TENERIFE

Cádiz y Tenerife, tienen recientemente un vinculo muy estrecho en cuanto al intercambio de futbolistas se refiere. Son muchos los jugadores que han cambiado la isla, por la 'Tácita de Plata'. Sergio es uno de ellos, y posiblemente no tiene que ver únicamente con la buena relación que hay entre los dos equipos, si no también por las similitudes tácticas que hay entre ambos. Así lo ha manifestado hoy el propio jugador gaditano, esgrimiendo que "el Cádiz y el Tenerife tienen más o menos la misma idea de cómo jugar, son equipos que priman el trabajo defensivo. Jugamos a que no nos creen ocasiones".

PRESENTE Y FUTURO DE SERGIO GONZÁLEZ

Es conocido por todos que en verano, hubieron contactos para intentar traer desde el comienzo de la temporada a Sergio González al C.D. Tenerife. Opción que se vio truncada por la intencón del propio jugador de buscar minutos en primera. Así lo confirmó también hoy en Deportes COPE Tenerife, destacando que "en verano tuve la oportunidad de venir, pero yo quería quedarme en Cádiz". Pero, la falta de minutos, y la decisión de la directiva de apartarlo de la dinámica del primer equipo "las cosas cambiaron, y el interés mostrado por el Tenerife hizo que me diera mucha confianza y por eso decidí venir aquí".

En cuanto a su posible continuidad en la isla más allá del 30 de Junio, el mecio centro lo tiene claro, "yo tengo contrato con el Cádiz, me debo a ellos. Si deciden que vuelva volveré, y si quieren que salga cedido pues Tenerife volvería a ser una buena opción".