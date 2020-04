Sergio Batista: "Creo que las competiciones no van a reanudarse"

Hoy en Deportes Cope Tenerife hemos hablado con el vicepresidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol y presidente del Granadilla Egatesa, equipo representativo canario en la Primera Iberdrola femenina. Cuando se paró la competición a causa del COVID-19, el equipo sureño estaba situado en la novena posición de la tabla con 24 puntos, 7 por encima del descenso, que marcaba el Valencia CF con 17. Hemos hablado sobre la situación actual del fútbol a causa de la pandemia.

Sergio Batista destaca que es necesario que prime la cordura, ya que no pueden hacerse planes de futuro y considera que “el fútbol debe perder protagonismo en esta situación”. Asimismo, comenta que no hay novedades con respecto a la solución que se tomará con la Primera Iberdrola. Considera que esta atípica situación va a ocasionar percances económicos.

Con respecto al tema de los ascensos en el resto de las divisiones, el presidente comprende que muchos equipos quieran ascender de categoría, pero expone que “ninguno de los grandes equipos de categorías nacionales en Canarias de antaño prácticamente existe hoy en día. No puede hipotecarse el fútbol con una barra libre”.

El mandatario del equipo sureño opina que las instalaciones deportivas en Canarias, a excepción de los equipos profesionales masculinos, “son bastante precarias”. Asimismo, expresa que la decisión que se tome sobre las competiciones debe estar consensuada y que sea “la menos nociva para todos”, aunque es consciente de que “nunca llueve a gusto de todos” y que ahora mismo “lo primordial es la salud de todos, que vale por igual”.

Finalizando, le hemos preguntado sobre cómo podrían volver las competiciones y ha respondido que cree que el fútbol no va a poder reanudarse esta temporada. Se basa en que no van a haber fechas para hacerlo posible y la vuelta a los entrenamientos sería complicada y no podrían ejercitarse de manera normal. También comenta el problema que existiría en Canarias con los desplazamientos. Considera que “creo que hablamos sin pensar”