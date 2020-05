Sergio Batista: “Se aplicará el criterio de coeficiente para acabar la tercera división”

La paralización de las competiciones por la crisis de la COVID 19 ha supuesto un quebradero de cabeza a la hora de buscar una solución para finalizar la presente temporada, ya que hay que encontrar aquella que perjudique lo menos posible a los participantes. Esta problemática también ha afectado a la tercera división.

En los micrófonos de deportes COPE en Tenerife ha estado Sergio Batista, vicepresidente de la Federación Tinerfeña del Fútbol, ha abordado las posibles alternativas para finalizar la competición. “Ayer se decidió por unanimidad que al final se aplicará el criterio del coeficiente, es lo que se ha estado haciendo en otras disciplinas deportivas y es el que siempre ha llevado a cabo la Federación Española de Fútbol en estos casos”, comenta.

Batista quiso aclarar que esta decisión se ha aplicado en todo el territorio estatal. Y que al final es la entidad española la que tiene la última palabra sobre cómo se finalizan las competiciones. Respecto a las sedes donde se disputaría los playoffs de ascenso, Batista no se aventura a dar una respuesta. Por ahora la opción más probable es que sea en sede única pero aún no se ha elegido. Al ser preguntado sobre la finalización de la Liga Iberdrola, Batista entiende que la competición no podía seguir con seguridad por lo que apoya la decisión

Con esta decisión, el C.D Marino se clasificaría como primero, y disputaría los playoffs (en el caso de que se jueguen) junto a Tamaraceite, San Fernando y Tenisca. El mayor perjudicado sería al Atlético Paso que se quedaría sin ninguna posibilidad de ascender.” Entendemos que si el corte se hace en el cuarto puesto, matemáticamente nos ampara la posibilidad de entrar. No queremos perjudicar a ningún club, pero tampoco podemos dejar que nos perjudiquen a nosotros”, explicaba William Nazco, presidente del Atlético Paso. En el caso de que no se jugaran los playoffs, ascendería el Marino directamente a la segunda división b.

Ante todas estas declaraciones, la SD Tenisca ha emitido en la tarde de hoy un comunicado en el que aseguran que "se ha roto el respeto institucional recíproco entre la Federación y el club".