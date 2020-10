Semana frenética para el C.D. Tenerife

Después de disfrutar de día de descanso, el equipo blanquiazul volverá este martes a El Mundialito para empezar a preparar el nuevo encuentro casa programado para el próximo jueves ante el CD Lugo (29/10, 18:00 horas). Un partido en el que los blanquiazules necesitan sumar su tercera victoria de la temporada, para disipar las dudas de las últimas jornadas. Para conseguirlo, tiene previsto ejercitarse en dos ocasiones antes de la cita del jueves. El primer entrenamiento será mañana martes en el mundialito a las 10:00 de la mañana, posteriormente el segundo será el miércoles a la misma hora, pero en esta ocasión en el Heliodoro Rodríguez López. Después de esta última sesión será el turno para que Fran Fernández atienda a los medios de comunicación de forma telemática.

No tendrá mucho tiempo después del Tenerife vs Lugo, el equipo tinerfeño para preparar la salida a Fuenlabrada, ya que solo van a poder entrenar en dos ocasiones. Viernes a las 10:00 en el Mundialito para al día siguiente entrenar de nuevo en el Heliodoro a puerta cerrada. La rueda de prensa del míster está prevista para ese mismo día desde que acabe el entrenamiento. Ya por la tarde el equipo iniciará el traslado a madrid para disputar el domingo a las 17:15 el Fuenlabrada vs C.D. Tenerife de la jornada 9 en la LIga Smart Bank

Martes

10:00 horas

El Mundialito

Miércoles

10:00 horas

HRL.

Rueda prensa telemática: F. Fernández.

Jueves

18:00 horas

#TenerifeLugo

Viernes

10:00 horas

El Mundialito.

Sábado

10:00 horas

HRL

Rueda prensa telemática: F. Fernández.

Traslado TFN - MAD

Domingo

17:15 hc

#FuenlaTenerife.