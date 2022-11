Segunda derrota consecutiva de la UD Granadilla

La UD Granadilla ha cedido la tercera derrota de la temporada, Segunda consecutiva, ante el Athletic Club. Las de José Herrera salieron mejor que su rival, dominando balón y parcela ancha del campo, aunque sin crear excesivo peligro. Las acometidas llegan, en gran medida, por la banda de Ange Koko, que buscaba el desborde en las bandas para buscar la ruptura de la zaga bilbaína.

Transcurrido el minuto seis de partido, un disparo desde la frontal de Irene, se estrellaba en la cepa del poste para perderse por línea de fondo. Sería Koko quien iba a intentarlo para el Granadilla en otra acción de velocidad en el carril, su internada en área buscó el pase de la muerte pero el balón terminó en saque de esquina.

Trasncurrido el minuto diecinueve de partido, iba a llegar la jugada desgraciada del partido, cuando mejor estaba el Granadilla. Un centro del Athletic desde el carril derecho, fue despejado por María Estella a su propia portería, para poner el 0-1 en el partido. El tanto sentó como un jarro de agua fría a las tinerfeñas que no reaccionaron hasta el descanso.

En el descuento de la primera mitad, un mano a mano de María José Pérez, estuvo a punto de servir para empatar el choque, pero una buena mano de Mariasun Quiñones lo evitaba.

En la segunda mitad no hubo cambio de fichas ni de disposición táctica del Granadilla, que continuaba con las mismas once en el césped con el cometido de intentar remontar el partido. Seguía sin sentirse cómodo en el campo, sobre todo en el centro del campo, donde el equipo no hilvanaba ninguna acción de construcción clara de ataque. Las leonas estaban cómodas pero desactivadas prácticamente en ataque donde no llegan con claridad al área de Nayluisa.

Movimiento en el banquillo local para dar entrada a Nasello, que debutaba esta temporada y a Sara Lópe. Hubo cambio táctico, pasando a jugar con tres centrales, dos carrileras amplias, dos delanteras y el trivote. No iba a sentarle mal el cambio al Granadilla, que comenzó a asentar mejor el choque pero eso sí, sin peligro para Quiñones. Transcurrían los minutos y José Herrera buscaba un giro de tuercas que le diese más llegada. Al campo vino Laura Lrtega, que firmó un gran partido, aunque no tuvo acciones de peligro para poder marcar. El debut de Clare, tras la lesión, fue otra de las grandes noticias, la cual, junto a Silvia Doblado, dejaron buenos minutos en busca del empate. Un empate que no llegó, un Granadilla a la desesperada colgando balones al área que no ganaba en altura, pero que buscaba en segundas jugadas.

Con el equipo volcado llegó la sentencia. Un balón en largo para Peke, terminaba en saque de esquina. Tras el mismo, Valdezate remataba sola en el primer palo para poner la sentencia (0-2).

Ímpetu y corazón, no le faltó al Granadilla, pero no le fue suficiente para meterse en el partido, al cual, junto al descuento, le quedaban dieciséis minutos.

Segunda derrota consecutiva y con las miras puestas en el partido del Domingo (11.00 hora canaria) frente al Deportivo Alavés.