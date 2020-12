Santi Yusta: “Han sido 10 meses muy duros para volver a ser el que era"

Diez meses después de caer lesionado, Santi Yusta ha vuelto a vestir la camiseta oficial del Iberostar Tenerife en partido oficial de la Liga Endesa. Ha sido esta tarde, en la derrota de los aurinegros en el Fernando Buesa Arena e Vitoria frente al TD Systems Baskonia por 79 a 72.

Yusta ha tenido la oportunidad de jugar 15 minutos y 35 segundo para finalizar como máximo anotador del equipo canarista con 13 puntos con 2/4 en triples, y también 2/4 en tiros de dos. El Canarias se vio en esta ocasión diezmado por la importantes bajas de Maceliño Huertas, Bruno Fitipaldo y Aaron Doornekamp, en un partido en el que Yusta, a pesar de permanecer tanto tiempo de baja, llevó el liderazgo anotador.

Hay que recordar que el alero madrileño, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido de las ventanas FIBA con la selección española ante Polonia, en un momento espectacular de forma, en el que venía completando una excelente temporada en todos los sentidos. Hay que esperar que con ritmo de competición, vuelva a recuperar el magnífico nivel que tenía hace unos meses, en el contexto de un equipo, el aurinegro, que viene realizando una excelente temporada.

Después del encuentro, el alero canarista publicó en su cuenta de twitter el siguiente texto: “Después de casi 10 meses desde que me lesioné, hoy por fin he vuelto a jugar en partido oficial. Han sido 10 meses muy duros para volver a ser el que era.. pero gracias a mucha gente he conseguido volver. Gente como fisios, preparadores físicos, entrenadores.. son tantos nombres que no puedo decirlos, y obviamente, a toda mi familia, que me estuvo ayudando y apoyando desde el mismo momento que me lesioné y por último (y la más importante) Gracias a ti Laura... Que a parte de estar conmigo cada día y ayudarme en lo personal, estuviste ayudándome en lo profesional al principio de la lesión. Hoy es un día muy especial para mí y que recordaré siempre.. y hay mucha gente detrás que lo ha hecho posible.. ¡¡GRACIAS!!