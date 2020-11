El Sanaya Libby's La Laguna prepara el importante partido frente al Avarca Menorca

Inmaculado comienzo de competición el que viene protagonizando el Sanaya Libby's La Laguna, que por el momento no conoce la derrota en la competición doméstica. Después de su última victoria, el el equipo tinerfeño ya se prepara para la siguiente cita, en esta ocasión, ante el Avarca de Menorca. El cuarto clasificado de la competición liguera, con un partido menos, recibirá este sábado al equipo tinerfeño, quien mantiene su condición de invicto y su posición de líder.

Después de militar en las filas del Menorca durante dos temporadas, la blanquiazul Daysa Delgado, conoce bien al rival que les espera al otro lado de la red. “Siempre ha sido un equipo bastante completo y luchador, muy defensivo”. Así, para contrarrestar sus puntos fuertes, “nuestro trabajo deberá estar enfocado en no desesperarnos, siempre estar alerta y no flaquear si no se hace punto a la primera”.

Asimismo, asegura que “está claro que el Menorca es un equipo que está llamado a estar en la mitad de tabla para arriba, pero lo afrontamos como cualquier otro partido, trabajando igual, como si fuera otro rival”. Ahora mismo, “todos los equipos son fuertes”.

En este sentido, la escuadra tinerfeña no da muestras de relajación y “ver que el trabajo duro tiene su recompensa con siete victorias, es un aliciente para seguir trabajando al mismo nivel”, asevera. Además, para la tinerfeña, el técnico blanquiazul, Juan Diego García, “nunca nos deja bajar los brazos, siempre está

ahí para ayudarnos, aumentar el nivel de los entrenos, decirnos cuándo nos equivocamos y, sobre todo, cuando lo hacemos bien”, asegura la central.

De cara a la cita del fin de semana, las sensaciones del grupo “son buenas. Creo que estamos entrenando a un buen nivel y aunque no nos debemos confiar, tenemos que estar tranquilas. Si durante la semana trabajamos bien, el sábado se verá un buen partido”, concluye.