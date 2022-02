El Sanaya Libby’s La Laguna a la final de Copa

El conjunto de Juan Diego García vuelve a hacerhistoria, esta vez, derrotando a las que partíancomo favoritas, las grancanarias del Olímpico.Titánico, así podemos catalogar el granarranque de partido de las tinerfeñas, que seiban en el marcador muy claramente,manteniendo como mínimo una ventaja de 5puntos, así, uno de los parciales se colocaba enel 15-20.Lo paraba en técnico Pascual Saurín, pero ni poresas pudieron acercarse las amarillas. Otroparcial ponía en punto psicológico con un 14-20,acercando al Haris al 0-1. De hecho, lasblanquiazules siguieron sumando puntos paraponer el definitivo 17-25 y adjudicarse el primerset.Quizás se esperaba más del Gran Canaria en elsegundo set, pero el Haris estaba metidisimo enel partido, tanto, que mantuvo siempre unamínima ventaja de 3 puntos para intentarhacerse con el segundo set. No tenía su día GranCanaria, todo ello sumado al partidazo de lastinerfeñas, que se hacían fuerte en el servicio,defendían muy bien las zonas y las transicionesen ataque eran imparables. Sin tiempo parasaborearlo, las de Juan Diego García, seadjudicaban el segundo set para soñar (0-2).El tercer set, volvía a comenzar con un Harisarrollador. Un parcial de 0-4, hacía pensar en unpartido rápido, una semifinal por la vía rápida,pero ahí despertó Gran Canaria para intentaraferrarse al partido. Muy igualado, con apenasun punto, o dos como mucho de diferencia, en elresto del set, hasta que Gran Canaria llegó alpunto número 20.Ahí, varios puntos consecutivos, le daban el set alas de Pascual Saurín por 25-20 para poner el 1-2en el partido.Podía quedar uno, para que el Haris se metieseen la final, pero había que hilar fino…El Haris no quiso dejarse sorprender y tras unarranque un poco más igualado, las tinerfeñasse fueron en el marcador, algo, que fueimposible de remontar por el Olímpico. 7 puntosarriba, que fueron aplicándose, para ir dejandosensación de que la final estaba cerca. El 12-20así lo hacía prever y aunque intentó apretarloGran Canaria, no iba a conseguirlo. 15-25, unpartidazo, 21 victorias consecutivas y una granfinal, que disputará el conjunto tinerfeño, en lamañana de éste Domingo.