El Sanaya Libby’s La Laguna se encomienda a Taco para vivir una noche mágica

El Sanaya Libby’s La Laguna afronta una cita especial e histórica este miércoles a partir de las 18:30 horas en el Pablos Abril. Recibe al Chemik Police en el partido de vuelta de la CEV Cup tras cosechar un resultado adverso de 3-0 en tierras polacas. Sin embargo, el equipo blanquiazul se encomienda a su afición para intentar darle la vuelta a la eliminatoria.

Por primera vez, Taco será el escenario de un encuentro de octavos de final de voleibol en competición europea y para la entrenadora blanquiazul, Flavia Dias, es un partido que “afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas y sabemos que si conseguimos un 3-0 o un 3-1 podemos forzar el Golden Set”. Sin embargo, “también sabemos de las limitaciones que tenemos. Somos una plantilla en formación y jugamos contra un grande que ya tiene experiencia en Europa”, aseveró.

En este sentido, para intentar plantar cara al conjunto polaco “nos hace falta trabajar muy bien el saque para al menos minimizar la velocidad del juego y la potencia que tiene el Chemik con sus atacantes”. Buscando la motivación y una respuesta positiva de sus jugadoras, asevera que “debemos luchar cada punto y no pensar en el resultado final, sino en cada set, y dar lo mejor de nosotras mismas. Hemos tenido muchos altibajos durante este mes de enero pero el deporte da muchas sorpresas. Saldremos con mucha agresividad y con la confianza de poder ganar”.

La derrota del partido de ida no desanima al equipo porque “creo que jugar el de vuelta en casa te da más ventaja. Además, hemos visto que en la ronda anterior ellas ganaron con facilidad en su feudo pero luego en el segundo encuentro se les complicó, así que puede pasar de todo”. Asimismo, reconoce que no siente presión porque “este partido es para disfrutarlo. Es bonito jugar ante una de las mejores plantillas de la actualidad en Europa y esto no puede vivirlo cualquiera”.

Las blanquiazules se encomendarán a su fortín y esperan su apoyo porque “es nuestro séptimo jugador. Siempre nos hemos levantado de nuevo en nuestra casa con nuestra gente y esta vez no puede ser diferente. Creo que en un encuentro tan bonito como este, deben estar cerca. Les pediría que no nos falten, que vengan a verlo con muchas ganas e ilusión porque el equipo está preparado para disputarlo”, sentenció Dias.