El Salud Tenerife seguirá contando con Rebeca López

El Club Balonmano Salud Tenerife se ha asegurado la continuidad de Rebeca López para la próxima Liga Guerreras Iberdrola 2021/22. La jugadora terminó el pasado curso como segunda máxima goleadora de toda la competición, y será de nuevo pieza básica en el equipo que volverá a entrenar Lolo Galván.

Una renovación que para “mí es muy importante ya que este año no he podido estar al 100 % y aun así, el club confía en mí y me da la oportunidad de continuar. Soy muy feliz aquí”, como dice la propia Rebeca en los medios oficiales del club.

Preguntada por las razones para cumplir su segundo año en la isla, López lo tiene claro: “Creo que nunca me he sentido tan bien en un grupo. Este es un equipo muy joven pero con las cosas claras y muchas ganas de trabajar. Todas mis compañeras… Irene Sánchez y Lolo Galván, tienen mucha culpa de esto”.

Antes de hablar de futuro, la almeriense define como “difícil” la temporada que acaba de concluir, “pero muy satisfactoria”, matiza. “Jugar con este equipo, con estas compañeras, que para muchas era su debut en la máxima categoría, ha sido un lujo”.

Por último Rebeca tiene claro que el próximo curso “este equipo va a luchar por algo más que por no descender”.