El Salud Tenerife se hace con los servicios de Tamires Anselmo

El Balonmano Salud Tenerife sigue perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada y lo ha hecho sumando un nuevo efectivo a sus filas. Tamires Anselmo, “Tami”, se ha convertido en el sexto fichaje del club blanquiazul.

Con 30 años de edad y procedente del EC Pinheiros brasileño, valora su llegada a Tenerife como “una gran oportunidad para evolucionar técnicamente y contribuir a la conquista de los objetivos de esta temporada”. Asimismo, asegura que es “un sueño hecho realidad porque siempre quise jugar en Europa, y como todo lo nuevo, esto es un gran desafío. Pero estoy muy emocionada y con confianza porque será una buena temporada”.

La pivote aterriza en la Isla después de haber mantenido “el primer contacto con el club a través de Pepe Salguero. Tras hablarlo con mi esposo, dije que sí porque vimos que era una oportunidad para crecer técnicamente en un nuevo club y en una nueva liga”. De esta manera, será su primera experiencia en España, pero conoce a “varios atletas que trabajaron conmigo en Brasil y que hoy participan en la liga española. Además, veo algunos partidos y percibo un juego muy rápido y equilibrado”.

C.B. SALUD

El equipo tinerfeño afrontará su segundo año en la Liga Guerreras Iberdrola y “Tami” asegura que el objetivo es “continuar en la División de Honor y buscar los mejores resultados en los partidos que nos clasificarán para las principales competiciones”. Y para ello, contribuirá al equipo “con energía en la parte defensiva. Soy una jugadora fuerte, decidida y guerrera. Además, soy un pivote con velocidad en el ataque”, aunque todavía quedan muchos meses para regresar a la competición y hacer del Pabellón de La Salud su feudo. “Siempre me ha gustado jugar con el pabellón lleno, sin importar si es en casa o no porque eso me motiva mucho”. Pero de cara a la afición blanquiazul, espera “contar con el apoyo, la fuerza y su afecto en todo momento, porque esto contribuye mucho al fortalecimiento y crecimiento del equipo”.