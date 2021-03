El Salud afronta un último trámite antes de la segunda fase

El Salud Tenerife se enfrenta este miércoles (19:00 horas) al Club Balonmano Elche en encuentro aplazado en su momento de la Liga Guerreras Iberdrola, y con el que se concluirá la primera fase del campeonato regular.

Con las tinerfeñas a sabiendas que jugarán en el grupo por la permanencia en la segunda fase de la competición, arrastrando 10 de los 12 puntos posibles, Lolo Galván apunta en la previa del partido que el choque “no tiene mucha trascendencia para la clasificación. Lo afrontamos como un entrenamiento más, luego haremos una pretemporada para la segunda fase, en la que queremos ser líderes”.

El Salud consiguió un punto in extremis el fin de semana pasado en Córdoba, algo con lo que quedarse “contentos por el punto obtenido ante un rival directo, pero no salieron las cosas como deberían haber salido”, como reconoce el entrenador.

De cara al duelo de este miércoles Galván añade que la intención es “ganar, pero trabajar también cosas para la segunda fase. Elche es un rival con la defensa muy arriba, incómoda. Trabajaremos contra defensas mixtas sobre nuestra central como están haciendo ahora y sigo obsesionado con las pérdidas de balón, para que no nos corran”.

Por último, y a pesar de tener casi el pleno de puntos contra rivales directos para la fase por la permanencia, el tinerfeño no admite relajación en su equipo. “Tenemos tranquilidad, pero que no se deje dormir nadie porque hay equipos que van a pelear, como nosotros, por salvar la categoría”, apunta.