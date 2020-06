Rubén Baraja: “No es el momento de hablar de mi renovación”

Desde que Rubén Baraja llegó al CD Tenerife el equipo se ha visto mejorado, sobre todo en el aspecto defensivo. Y que los jugadores están conformes con él es una realidad. Algunos de ellos, como es el caso de Aitor Sanz, ya han manifestado de forma pública su deseo de que el técnico renueve. Sin embargo, esta es una gestión que aún sigue pendiente de resolver.

Por su parte Baraja recalcó en rueda de prensa que el hecho de renovar contrato no está aún en su cabeza y que lo mejor para el equipo es no estar pendientes de ese tema. “Estoy agradecido de que el club valore mi trabajo, pero ahora no es el momento de hablar de mi renovación. Quiero estar concentrado en la competición, no sería positivo estar pensando en otras cosas.", expresó.

Asimismo, añadió que le parecería más “trascendental” resolver antes el futuro de los jugadores que el suyo. Su intención es esperar a terminar la temporada, ya que de momento está centrado en cumplir los objetivos. “Mi situación puede esperar a que acabe la temporada. Yo estoy encantado aquí y ya habrá tiempo de hablar”, recalcó.

En cuanto a la reanudación de la liga, el técnico cree que se parecerá al período en el que se compagina con la copa, donde “el equipo respondió bien”. Es por ello por lo que esperan poder hacerlo de nuevo. Sin embargo, por lo extraordinario de la situación no sabe como responderá el equipo físicamente por la falta de referencias.

El primer partido que disputará el conjunto tinerfeño será como visitante ante el Fuenlabrada. Bajo esta situación tan “extraordinaria”, Baraja opina que el parón ha perjudicado a todos por igual y las dinámicas pueden cambiar o no. En ese sentido, los equipos no pueden fiarse de los demás fijándose en la trayectoria que llevaban hasta ahora. Y menos en el caso del conjunto fuenlabreño dada la peculiaridad de su caso. “El Fuenlabrada, antes del parón, cambió justo de entrenador. Es imposible saber lo que nos vamos a encontrar.", deduce.

Además, describe que no en todas las jornadas los equipos van a estar contentos con sus horarios, pero, según él, eso no debe ser excusa. En ese aspecto, señaló que la introducción de la posibilidad de realizar 5 cambios puede ayudar, pero también puede ser un arma de doble filo. "Los 5 cambios te dan la posibilidad de mantener el tono físico del equipo. Pero es verdad que también hay situaciones en las que hay equipos que tienen grandes plantillas y los 5 cambios son todos jugones, a los equipos más pequeños eso le puede perjudicar", mencionó.

De la misma manera se habla de la posibilidad de que el club pueda recuperar jugadores. “Lasso si todo va bien la próxima semana puede venir a Tenerife. Lógicamente va a necesitar tiempo, es difícil que en un mes pueda llegar a recuperar el ritmo. No tenemos

prisa, lo importante es que se recupere bien”, declaró. Por otra parte, Baraja afirmó que a Naranjo “no se le podía recuperar” para poder competir, ya que, aunque la liga en Chipre terminó, él sigue teniendo ficha allí. Además, “no lo recuperamos para meterlo en la dinámica de grupo porque al no poder competir seguro no estaría al mismo nivel mental que sus compañeros", agregó.

Tampoco se sabe si la afición podrá acudir a los estadios, aún sigue en marcha la propuesta del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sobre abrir al menos su estadio con un tercio del aforo total. Jugar con espectadores también es un deseo del técnico blanquiazul, pero remarca que de momento “lo que hay que hacer para que no pase nada es cumplir a rajatabla con los protocolos y hacer caso de las directrices que marca el Ministerio de Sanidad”. Bajo su unto de vista, lo primero es la salud, y que lo demás se verá en un futuro.