Rivero confirma que se busca nueva ubicación para el CIDEMAT en la Dársena Pesquera

Concepción Rivero, consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, explicó en Deportes Cope Tenerife la situación del Cidemat. “Se trata de una instalación vieja, que lleva varios años sin que se realizara mantenimiento o rehabilitación con cierta profundidad”, empezó diciendo antes de referirse a “las armaduras que sostienen el edificio de la escuelita, que están totalmente oxidadas”.

Aludió además a unos informes técnicos para reabrir las instalaciones después del estado de alarma. “Teníamos que comprobar que estaba en condiciones, pero la situación es tan grave que no es seguro realizar actividades en el Cidemat”, argumentó. En este sentido, la consejera explicó que “la inversión para sanear la situación superaría los 450.000 euros en el edificio, además de otros 120-150.000 euros para la rampa de las embarcaciones”.

Además, recordó que “el proyecto Sol y Sombra, dentro del Plan de Valleseco, recogía demoler el edificio antiguo y hacer uno nuevo”. Esto conlleva una nueva dificultad, ya que “la franja marina sería más pequeña, con lo que la práctica de los deportes náuticos se vería cercenada”. Por esta razón, el Cabildo está “estudiando ubicaciones en la dársena pesquera”, habiendo descartado “otras en la Isla por las corrientes y los vientos”. Durante la transición, los deportistas podrían ejercitarse en otras instalaciones. “Estamos negociando acuerdos con entidades vinculadas a los deportes náuticos, pero no quiero que se malogren”, dijo Rivero sin aclarar a cuáles se refería por temor a que el "interés político" pueda ponerlas en peligro.

OBRAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA Y ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ

Durante la entrevista, la consejera de Deportes también se refirió a la situación de la Ciudad Deportiva Javier Pérez y el estadio Heliodoro Rodríguez López. “Nosotros no estamos negociando con Acciona, pero no habría ningún problema en ampliar el plazo del convenio para que se siga ejecutando” conforme llegue la dotación presupuestaria para la instalación de Los Baldíos-Geneto, propuso Rivero quien agregó que “la cuestión económica es la que es y no hay garantías de poder aportar más dinero del previsto”.

En cuanto a las obras para la adecuación del Heliodoro a los requisitos de La Liga en materia de iluminación, reconoció que se está realizando “un modificado de obras para garantizar la colocación de las nuevas luminarias, que es una exigencia aprobada por el CSD en el Reglamento de Retransmisiones”.