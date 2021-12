Repasa lo mas destacado de la rueda de prensa de Luis Miguel Ramis

El técnico del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ofreció en la mañana de hoy la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey de etse miércoles ante el Eibar. En ella, no solo habló de lo referido a dicho encuentro, si no que también, valoró la triste noticia del día. La retirada del fútbol de Broja Lasso.

BORJA LASSO: "Ha sucedido la confirmación mientras estábamos entrenando. Tenía alguna noticia de que la cosa no iba bien y dicha opción estaba ganando peso. Estoy triste porque un chico de esa edad y talento tenga que dejar el fútbol por una lesión. No he podido disfrutarlo ni entrenarlo, a pesar de haber mostrado una fuerza mental y física grandes. Sabe mejor que nadie cómo tiene que estar un futbolista profesional y, después de la lesión, no ha legado a ese punto. Le deseamos todo lo mejor, lo que queda es arroparlo, animarle. Es un chico inteligente y sabrá ver, como a todo, la parte positiva de una situación difícil. Es un chico joven, con unos conocimientos importantes y seguro que seguirá vinculado al deporte. Le mandamos un abrazo”.

PROCESO: "Ha sufrido tres operaciones y parecía que iba a solucionar esos problemas para incorporarse a un trabajo más exigente, aunque ha sido un mazazo porque no conseguía mejoría. Puedes intentarlo numerosas veces, pero era una situación difícil de reorientar. Cuando no avanzas después de dos años, llega un momento en el que hay que tomar decisiones. Ha sido valiente".

NO ENTRENARLE: "Era mi intención que jugara algún minuto de la temporada pasada, pero hay muchos altibajos en este tipo de situaciones. Habrá notado mejorías y de repente ves que a lo mejor puede ser. Al final de la temporada pasada, con un poco de margen y sin esa presión, se valoró la posibilidad de que disfrutara de minutos de competición. Él no me lo negó... pero tampoco me lo dejó muy claro. No pudo ser y respeto esa conversación que tuvimos. No ha podido ser”.

VALIENTE: "El fútbol es impecable en estas situaciones. Cuando estás tantos meses fuera no es fácil retomar la competición. Solo lo sabe quien lo sufre. Javi Alonso y Nahuel están atravesando un proceso duro, exige muchísimo, y Borja ha sido muy honesto siempre porque sabe del ritmo competitivo. Se ha ido acercando, pero no podía rendir como él quiere y la categoría que tiene. Otro jugador habría probado por debajo de su nivel, pero él sabe lo que tiene y no podía haber llegado. Uno se frustra con eso y ha decidido dar un paso al costado. Es una decisión difícil, pero acertada de cara al futuro. Si hubiera vuelto, no habría disfrutado del fútbol de la misma manera. El fútbol te castiga a veces sin merecerlo".

Pero mañana hay fútbol, nada mas y nada menos que la segunda eliminatoria de la Copa del Rey entre el CD Tenerife y la SD Eibar. Por ello, la parte final de la comparecencia del entrenador, se centró única y exclusivamente en dicho partido.

BAJAS: "Este miércoles vendrán en la convocatoria Pomares, Mellot, Moore y David Rodríguez. Hay que jugar con esas posibilidades. Las lesiones no nos permiten duplicar en todas las posiciones y hay que repartir niveles de carga. Ante la SD Éibar jugarán dos de ellos. Lo dicho, la intención es intentar repartir cargas en función de cómo vaya el partido. En la derecha tenemos tres posibilidades y en la izquierda otras tres. Estamos cubiertos en esa posición. Jeremy Socorro se lesionó con el filial y no está disponible".

SD ÉIBAR: "Los partidos de la Copa SM el Rey y en general todos de competición se toman muy en serio. Nadie regala nada. Es verdad que es entre semana, venimos de LaLiga y tenemos jornada el fin de semana, y hay que hacer uso de todos los jugadores de la plantilla. Tengo un abanico de posibilidades. Va a ser difícil ante un buen rival, pero saldremos a hacer las cosas bien, como siempre intentamos hacerlas".

ÚLTIMO PRECEDENTE: "Espero un partido que no vaya en la misma línea, pero por el resultado que fue. Espero que las situaciones de gol las hagamos y que ellos tengan pocas. En su día tuvieron el acierto individual de un jugador. Hay que afrontarlo con la intensidad y crear situaciones de juego, porque en los últimos partidosno no hemos sido tan dañinos ni hemos podido sorprender a los rivales. A nivel defensivo, la SD Éibar te exige muchísimo, por su desequilibrio individual y colectivo".