Repasa lo más destacado de la presentación de Luis Miguel Ramis.

El máximo responsable técnico blanquiazul compareció este mediodía en rueda de prensa telemática junto al director deportivo, Juan Carlos Cordero. El entrenador tinerfeñista se mostró muy satisfecho por su nueva vinculación con la entidad, al tiempo que abordó diferentes cuestiones relacionadas con la pretemporada, la nueva campaña y los objetivos para la próxima liga 2021/2022.

UN ACUERDO SIN PRISAS

Las negociaciones se han alargado mas de la cuenta, desde hace semanas, con el equipo ya salvado, todos esperaban que el acuerdo y el anuncio se cerrasen antes, pero hasta el día de hoy no había sido posible. Ante esto, el técnico aseguró que "en los procesos de punto de encuentro, las primeras tomas de contacto hemos debatido mucho. Ha sido un proceso normal. Lo importante es que vamos a recorrer el mismo camino y tenemos claro lo que nos vamos a encontrar. Lo que nos queda es tener la máxima exigencia para intentar perseguir lo que queremos conseguir".

Añadiendo en este sentido además que "va a ser una etapa larga, pero tiene que haber movimientos. Queremos mejorar y habrá entradas y salidas. El mercado nos limita y tenemos que aprovechar las oportunidades que haya para podernos acercar lo máximo a la plantilla que queremos formar".

PRÓXIMOS MOVIMIENTOS

No quiso mojarse en exceso el técnico en cuanto a los movimientos de entradas y salidas del club, resaltando que "no puedo cuantificar el número de movimientos. Habrá entradas y salidas. Cordero tiene mucha experiencia. No habrá operaciones fáciles ni de un lado ni de otro. Queremos un equipo que pueda responder a la necesidad. A los dos nos encanta el reto". Puntualizando que "con la dirección deportiva no he hablado todavía de altas ni de bajas. Los dos podemos tener una idea, pero no hemos abordado ese tema".

SALIDA DE SUSO SANTANA

Uno de los temas mas polémicos de las últimas semanas ha sido su trato con Suso Santana, el cual anunció en el día de ayer su retirada como fútbolista. Ante ello, Ramis esgrimió que "en la rueda de Prensa de después del partido ante el Real Oviedo os comenté lo de Suso con naturalidad. Representa muchísimo para el club porque es de aquí y estar diez años, con la exigencia que tiene esta isla, tiene un mérito enorme. No ha tenido continuidad durante la temporada y la decisión es muy personal y respetable. Me alegro den que las dos partes hayan tomado la decisión de seguir vinculadas porque ayuda a ambos. Espero que Suso Santana tenga el reconocimiento que se merece cuando podamos tener a la afición en el estadio".

El preparador también quiso resaltar que "poner punto y final a su etapa en activo es una decisión personal suya. Me he visto en esa situación en otras circunstancias. Es una decisión difícil de tomar. Estoy muy contento porque el club le haya abierto la puerta a que siga vinculado porque nos puede ayudar mucho. Durante todos estos meses ha estado muy interesado en las labores técnicas y dentro de nada tendrá el nivel 3. A mí me ilusiona mucho ayudar porque a mí también me ayudaron en mi proceso de formación. Alguna vez hemos hablado y tiene curiosidad. Estoy muy contento por él porque sigue vinculado con su césped, su estadio, su equipo y su afición".