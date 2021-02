Repasa lo más destacado de las palabras de Miguel Concepción

El presidente del C.D. Tenerife, Miguel Concepción cumplió este lunes, 15 años al frente del equipo tinerfeñista. El máximo mandatario repasó junto a Juan Galarza, Luis Padilla y Salvador García, como ha sido la evolución de su trayectoria al frente de los canarios. Aquí repasamos lo más destacado de sus declaracionnes.

SU LLEGADA A LA PRESIDENCIA

No llegó en un buen momento, el Tenerife atravesaba una crisis económica muy importante, llegando incluso a estar cerca la opción de llegar a desaparecer. No era una decisión sencilla, pero Miguel aceptó el reto, y accedió a la presidencia. Desde entonces, el Tenerife acumulaba una deuda de casi 45 millones, deuda que con su trabajo, ha conseguido rebajarse en un 75% llegando a unos 10 millones en la actualidad. En ese sentido, el presidente destacó hoy que "he implantado en el CD Tenerife una gestión empresarial, sin olvidar el aspecto deportivo" añadiendo un ejemplo que demuestra el crecimiento del club en este sentido, ya que a día de hoy "las acciones del Tenerife son apetecibles, y por eso se están comprando muy por encima de su valor".

Tiene mucho mérito ese esfuerzo que ha realizado el club, un trabajo que muchas veces no se tiene en cuenta por parte de la afición tinerfeña, a la que, según el presidente, "solo le importa lo que pasa en el campo", denominandolo como algo "injusto" ese comportamiento.

UN ENTORNO MUY EXIGENTE

Por todo el mundo es conocido que el entorno del C.D. Tenerife, es uno de los más exigentes que hay en el fútbol español. Las ansias por retornar a la primera división, el recuerdo de aquel Tenerife europeo, y la gran masa social que hay detrás del club, lo hacen un club grande de segunda que año tras año, tiene la necesidad de luchar por el ascenso. Una situación, que en ocasiones, va en contra de lo que necesita el propio equipo. Concepción en este sentido lo tiene claro, "el club tiene los cimientos necesarios para dar el salto, solo hay que acertar con el proyecto deportivo". Puntualizando que "Tenerife no es una plaza cualquiera, nuestro entorno no perdona una, es muy exigente. Si todo el entorno fuera a una, sería todo más fácil".

EL PRESENTE

El presidente también repasó la actual situación del equipo. Según Miguel Concepción "Ramis está sacando partida a una idea de juego, y yo creo que aún estamos a tiempo de llegar a los puestos altos, me está gustando el equipo, el técnico ha conseguido un crecimiento del rendimiento de la plantilla y estoy contento con él".

Ya sabemos que la elección de los técnicos no ha sido el fuerte del Tenerife desde la llegada de Concepción a la presidencia. Hasta 22 técnicos se han sentado en el banquillo tinerfeñista. En este sentido quiso destacar que "muchas veces los entrenadores no son los culpables de la situación de los equipos, pero algo tienes que buscar para cambiar la dinámica, y lo más fácil es que se rompa la cuerda por su lado". También es cierto que por aquí han pasado en su etapa, tres de los entrenadores que más partidos han estado al frente del equipo (Martí, Cervera y Oltra). Miguel quiso añadir que "me hubiera gustado no tener que cambiar tanto de míster, ojalá podamos encontra uno que dure mucho tiempo".

EL FUTURO DEL CLUB

Han sido varias las ocasiones en las que el presidente ha destacado que no sabe si se presentará a las elecciones. Esta vez, volvió a reconocer que "no lo tiene decidido", pero si esgrimió que "claro que me gustaría ser el presidente del centenario". Añadiendo que "si decido que no me voy a presentar, lo anunciaremos en Mayo o Junio, pero no es algo que me preocupe ahora".

Uno de los proyectos más ilusionantes desde la reelección de Miguel Concepción hace 4 años, ha sido y es, la Ciudad Deportiva. Un proyecto que se tenía previsto que se culminase este año, pero por la pandemia no ha sido posible. Sobre esto, el mandatario palmero comentó que "ya se ha llegado a un acuerdo con el Cabildo para que se reanuden las obras", siendo la intención del club, "inaugurarla en el año del centenario". Finalizando en este sentido, con un contundente "no me gusta dejar las cosas a medias, y me gusta cumplir lo que prometo".