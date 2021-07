Repasa lo más destacado de las palabras de Juan Carlos Cordero

INCORPORACIONES: "Va a ser un mercado largo y durísimo. Los fichajes de arriba van a costar y seguramente van a llegar en la última semana. Las incorporaciones han sido de jugadores que venían libres de contrato y se sigue trabajando en los que aún tienen que salir. Estamos abiertos a todo. Jugadores libres, jóvenes de filiales, cesiones de otros equipos que no quieran pagar su salario y nosotros podemos asumir parte de su salario. Estamos atentos y preparados para estar ahí, agazapados, para ir a por el que se nos pueda poner a tiro, y que esté en los planes de lo que nos gusta y de lo que consideramos lo mejor para reforzar la parte ofensiva del CD Tenerife".

JAVI ALONSO: "Ha sido muy triste porque se le giró la rodilla en la parte final del entrenamiento. Estamos esperando a que baje la inflamación. La semana que viene lo valorará el traumatólogo y tendremos un diagnóstico definitivo".

BORJA LASSO: "Es un golpe inesperado. No se encuentra bien. Nos ha pedido tiempo y le están evaluando nuevos médicos en la Península. El tobillo no evoluciona. Tenía mucha ilusión, pero después de mes y medio que lleva trabajando con su fisioterapeuta en Sevilla, no avanza. Vamos a esperar algunas semanas más y haremos todo lo que el jugador nos solicite. Estamos a su disposición".

CASOS PARTICULARES: "Borja Lasso lleva mucho tiempo parado y hay dudas sobre él. Por eso, en parte, han venido tanto Álex Corredera como Elady Zorrilla. Con Javi Alonso prefiero esperar a la semana que viene, cuando haya un diagnóstico definitivo, para ver si vendrá alguien. De todas formas, en su posición tiene que venir alguien aunque él está bien".

MANU APEH: "Con el tema de Manu Apeh, se le ha dicho que su documentación está todo en orden. LaLiga nos está ayudando también, y estamos esperando a que viaje y pueda incorporarse al equipo".

COVID_19: "El club ha informado de la situación de COVID_19 de algunos futbolistas, sin hablar de nombres propios, y todos están evolucionando favorablemente. Esperamos que algunos de ellos puedan incorporarse ya de aquí el lunes o el martes".

CAMBIO DE AIRES: "Los jugadores que tienen que salir lo saben. Lo mejor para todas las partes es que tengan continuidad en otro club. Respeto los contratos, pero a nivel deportivo deben buscar una salida. Son conscientes de su situación y son los dueños de su destino. Por nuestra parte, van a tener facilidades".

ACTUALIDAD: "Siempre estamos avanzando con los fichajes. Las entradas dependerán de las salidas y del control financiero del club. Tenemos que dar salidas porque para construir la plantilla, con un equipo fuerte por encima de los nombres. Estamos en un año especial para el club con el Centenario. Estamos haciendo el equipo desde atrás hacia adelante y lo más complicado costará mucho y será lo que más tarde en llegar".

NAHUEL: "A día de hoy, hemos desechado dos ofertas por Nahuel Leiva que eran insuficientes. Si no, se incorporará al equipo. Ha hecho una gran temporada con el Real Oviedo y es propiedad del CD Tenerife".

CANTERANOS: "Los canteranos tienen las puertas abiertas de par en par. Tienen la ilusión y las ganas de convencer a Ramis de que no tienen que bajar más al filial. Ellos son los que tienen que demostrar que están para el primer equipo. Me hace ilusión que gente nuestra pueda quedarse y luego será el entrenador el que vea lo que puede aportar cada uno de ellos. Jorge Padilla tiene una pretemporada para demostrarlo también y convencer al técnico de lo que quiere transmitirle".

POLIVALENCIA: "Hay varios jugadores que pueden actuar en varias posiciones. Y otros tendrán que salir porque a nivel económico no nos da y hay, por ejemplo, hasta cinco futbolistas que pueden jugar por la izquierda".

ADRI HERRERA: "Tenemos bastante avanzado que Adri Herrera se marche a otro club de Primera RFEF. El jugador tiene la voluntad de irse a ese equipo y esperamos que todo pueda cerrarse en los próximos días".

SERGIO GONZÁLEZ: "No es un jugador nuestro. Está en el mercado y lo conocemos bien. Dejó buenas sensaciones y es un futbolista que puede ayudarnos a hacer un buen equipo. Habrá que esperar acontecimientos y que su actual club también decida".