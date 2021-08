Repasa lo más destacado de las palabras de José Luis Oltra en Deportes COPE Tenerife

Seguimos recibiendo protagonistas en los micrófonos de Deportes COPE Tenerife, en la semana del inicio de la temporada para el C.D. Tenerife. En el día de hoy ha sido el turno para el técnico del primer rival blanquiazul de esta nueva campaña. Un viejo conocido de la isla, y con el que siempre es un placer hablar de fútbol.

Las cosas de la vida y de este deporte que nos apasiona, han puesto en el camino de nuevo a José Luis Oltra y al C.D. Tenerife. Ambos se verán las caras este próximo domingo en el Fernando Torres de Fuenlabrada, en lo que va a significar el pistoletazo de salida a la Liga Smart Bank. El tecnico valenciano aseguró que cuando vio el calendario le “satisfacción y preocupación, ya que el Tenerife es un equipo complicado”. Eso si, “por mucho cariño que le tenga al Tenerife, le desearé lo mejor a partir del lunes”.

Un partido que tendrá muchos condicionantes, el primero de todos esque será precisamente eso, el primer duelo de la temporada, y por lo tanto los equipos no se conocen tanto, como cuando ya se lleven un par de jornadas mas disputadas. Pese a ello, Oltra sabe que “espera un buen Tenerife pues ha hecho una buena pretemporada. Es un equipo al que le falta algo en la parte delantera aunque han firmado jugadores que pueden jugar ahí. Me espero un equipo ordenado y organizado con un buen entrenador”. Añadiendo además en este sentido que “el Tenerife tiene protagonismo con el balón, es ordenado y con las ideas claras aunque tiene cosas por completar.

En cuanto a su propio equipo, José Luis sabe que ha perdido piezas importantes en proyectos anteriores como Nteka y Pathé Ciss. Pero pese a dichas circunstancias “nosotros vamos a mantener la esencia. Entiendo al club y las circunstancias económicas que estamos pasando” concluyó.

Otra de las novedades que va a tener el partido del domingo será la vuelta de público a las gradas. Sobre esto el míster resaltó que “el fútbol sin público me parece muy frío y con un 40% no será lo mismo, pero por algo se debe de empezar. Casi todos los equipos necesitan a su público en las gradas. El Heliodoro hace que la gente te de la vida y al Tenerife le vendrá bien”. Aunque es cierto que también quiso puntualizar en este término que “hay sitios donde a priori nos viene bien jugar con público, pero si a los veinte minutos la cosa no va bien puede favorecer al equipo visitante. Eso ocurre en cualquier campo”.