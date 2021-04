Ramis: "No voy a dar ningún respiro a nadie"

Luis Miguel Ramis ofreció esta mañana, tras la última sesión preparatoria del equipo, la rueda de prensa previa al choque que el Tenerife disputará mañana en Montilivi frente al Girona. Antes de que comenzara, se conoció la lista de convocados para el partido. Una lista que cuenta con la sorprendente presencia de Jacobo González, jugador que se lesionó el pasado 3 de diciembre frente al Sabadell al sufrir una fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo y que volvió esta semana a los entrenamientos.

El míster comenzó precisamente hablando sobre las bajas y los jugadores que se reincorporan a la disciplina del equipo. Hay que recordar que el entrenador tarraconense no podrá contar con Javi Alonso por sanción, ni con Alex Bermejo, Alex Muñoz, Ramón Folch, Bruno Wilson, Gio Zarfino y Borja Lasso por lesión. Junto a Jacobo, entra en la lista también Suso, tras superar el Covid-19.

Comentó que todos los jugadores que se encuentran entre los convocados no presentan ningún tipo de molestia y están plenamente disponibles para el partido de mañana. Sobre Jacobo aclaró que, aunque no tenga ritmo competitivo como para disputar los 90 minutos, ha trabajado muy bien durante la semana y no se puede permitir el lujo de dejar en la isla a nadie que pueda ayudar al equipo a conseguir los tres puntos.

También habló sobre la situación de Borja Lasso, y es que esta semana el mediapunta andaluz ha vuelto a los entrenamientos con el grupo. Informó que se encuentra en la primera fase de readaptación con el grupo, por lo que aún están evitando cualquier actividad que pueda suponer un choque en el tobillo del jugador. No se atrevió a dar una fecha para su reaparición, como tampoco lo hizo con Gio Zarfino, sobre el que dijo que aún tiene el tobillo inflamado y debe seguir en reposo.

Sobre la actuación lejos de la isla este año, Ramis afirmó que no han sido tan contundentes fuera de casa como en el Heliodoro, pero que ese aspecto es común en la mayoría de los clubes de segunda. Explicó que, a pesar de que la intención del grupo es salir siempre a por los tres puntos, le da valor a cada punto conseguido ya que ve que el equipo compite y eso es lo más importante para él.

A ser preguntado por el rival de este sábado, el técnico ha afirmado que el Girona llega en buena racha y que es su momento para conseguir entrar en el playoff, pero que para el Tenerife también es un choque muy importante y saldrán a por la victoria.

En cuanto a la renovación de Dani Hernández y la participación de Serantes en algún encuentro, el entrenador aclaró que no ha tenido nada que ver en la renovación de Dani y que ha sido el club el que ha decidió ampliar el contrato del portero venezolano por su buena actuación esta temporada y que la idea con

Serantes es que pueda disputar algún partido antes de que acabe el campeonato por su trabajo e implicación en todos los entrenamientos.

De igual manera también quiso valorar las críticas que recibe el equipo y en especial esta semana las que ha recibido Nono, después de fallar el penalti el pasado domingo en el encuentro frente al Castellón. Ramis expresó que sabe que están expuestos a la crítica y que estas vienen en función de los resultados, pero que Nono es un jugador muy querido dentro del vestuario y siempre ha tenido el apoyo de toda la plantilla.

Finalmente, el técnico blanquiazul se pronunció sobre las informaciones que han salido estos días respecto a la vuelta del público a los estadios en las últimas jornadas del campeonato. “Entiendo que no es fácil tomar decisiones de ese calado. Me gustaría que hubiera aficiones, pero con riesgo cero”, concluyó