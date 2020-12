Ramis: “Quiero la mentalidad de la segunda parte frente al Sabadell”

El C.D. Tenerife tiene que dejar atrás la derrota del jueves frente al Sabadell y piensa ya en el partido que este lunes (18.00 horas Heliodoro Rodríguez López) le enfrenta al Leganés del ex técnico blanquiazul José Luis Martí. En la previa del encuentro, el míster Luis Miguel Ramis ha ofrecido la habitual rueda de prensa, en la que ha ofrecido datos sobre el estado físico de alguno de los jugadores lesionados, dejando entrever que Bermejo podría entrar en la lista, pero que Zarfino y Wilson lo tienen más complicado de cara al lunes.

“Álex Bermejo hizo ayer un trabajo preventivo y ha participado en gran parte del entrenamiento de hoy. Se siente bien y queda otro entrenamiento, puede estar disponible” aclaró el entrenador tinerfeñista, añadiendo que “Borja Lasso y Jacobo son bajas. Bruno Wilson y Gio Zarfino evolucionan muy bien, pero no han trabajado con el grupo. No creo que tardemos mucho en contar con ellos. Hay algún jugador que no se ha entrenado hoy por precaución, pero podrá entrar mañana en el grupo. Jorge Padilla es un jugador que nos gusta mucho. No ha tenido de momento opciones, pero las tendrá".

Sobre el equipo de Butarque, Ramis afirmó que “El Leganés es un rival de mucha exigencia, como todos los de esta categoría. Hay que competir al límite, entiendo los contextos de cada partido. Si somos capaces de mostrar ímpetu, intensidad y ritmo al partido, redundará en el funcionamiento. Va a ser un rival exigente, pero lo encaramos con la misma mentalidad. El CD Leganés ha crecido mucho colectivamente. Antes le generaban más situaciones de gol, ahora es más ordenado y te dificulta tus posibilidades. Tenemos que ser igual de exigentes con todos los rivales, no hay otra. Somos capaces de competir contra cualquiera, esté abajo o arriba, y todos te plantean dificultades".

De momento, Ramis lucha por dotar de una idea futbolística al funcionamiento colectivo del equipo, y en ese sentido, el profesional tarraconense aclaró que “corregir no es fácil. Implica ser claros en el mensaje, que los jugadores los reciban y entiendan. El equipo es capaz de correr, pero como base colectiva hay que estar juntos, y eso no es estar atrás; es saber en qué bloque defensivo estamos. El equipo lo puede conseguir porque depende de la voluntad, y ellos la tienen. Todo se tuerce el otro día en 50 segundos, y luego se torció más, pero aún así nos metimos en partido. Luego pudimos empatar y sacarlo adelante. Quiero la mentalidad de la segunda parte, en la que no dejamos respirar al rival y tuvimos situaciones".

Por último, el técnico blanquiazul apostó por Javi Alonso o Alberto en la titularidad, al ser cuestionado por la baja de Ramón Folch: “Tengo claro su sustituto para el doble pivote. A Vada lo veo adelante, lo más probable es que Javi Alonso y Alberto tengan opciones. Dylan y Félix Alonso están ahí, pero la primera idea que tengo es que probablemente en una de esas primeras opciones que te he comentado”.