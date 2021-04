Ramis: "Queremos posicionar al equipo donde se merece"

UD LOGROÑÉS: "No me dice nada que la UD Logroñés lleve una victoria en 19 partidos, porque es un equipo que te exige mucho. El dato no nos va a ayudar... ni perjudicar".

REFLEXIÓN: "El grupo está bien después del derbi con la UD Las Palmas, pero ha quedado algo cojo, y quiere hacer bueno el punto sumando tres ahora. Viajamos este viernes con esa intención".

PLANTILLA: "Confío al máximo en todos los jugadores. Tengo para elegir centrales a pesar de las bajas de Sipcic y Carlos Ruiz. Todos los jugadores son muy importantes. No jugar el partido con el CD Mirandés varía algo nuestra idea, pero es un partido que ya vendrá. Tendremos en cuenta las cargas de trabajo".

TRAYECTORIA: "Los resultados se buscan desde la primera jornada, aunque ahora claro que generan más tensión porque llegamos a la parte decisiva. Hace tres meses estábamos en otra situación, y solo se sale con trabajo".

MEJORÍA: "En los últimos dos partidos, estando más eficaces en finalización, hubiéramos ganado porque generamos más que los rivales. Lo más normal es no perder partidos así, aunque perseguimos ganarlos".

DESEO: "Queremos expresarnos a domicilio como lo hacemos en casa. Los puntos con la UD Logroñés son importantes, ya que casi certificarían, aunque no matemáticamente, el primer objetivo. Por ello hay que seguir el camino de estos últimos meses; es el que nos ha hecho escalar. Si enlazamos buenos resultados estaremos bien posicionados, ahí, como otros equipos".

NONO: "De verdad que no veo ansioso a Nono. Trabajo con él cada día y es el primero que sabe que le falta continuidad. Es un jugador de equipo, y eso es muy importante en LaLiga Smartbank".

CANTERANOS: "Exijo al máximo a todos y Jorge Padilla sigue trabajando bien, pero de momento Fran Sol tiene más continuidad, y dependiendo de lo que queramos, pues hacemos las sustituciones, que por lo general han tenido buen rendimiento".

MENSAJE: "No me da miedo que la afición sueñe con el play-off, cuando hayamos certificado la permanencia. Las notas se dan en junio, y nosotros dedicamos todo el tiempo a posicionar al equipo donde se merece. Estoy centrado en el trabajo, ya tocará hablar al final de la temporada. Conmigo no habrá ningún problema, ya que tengo una vinculación emocional con el club; nunca perjudicaré".