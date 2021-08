Ramis: "Mi primer objetivo es volver a ilusionar a la afición"

Este fin de semana comienza de manera oficial la temporada 2021-2022 para el C.D. Tenerife, y en Deportes COPE Tenerife, hemos estrenado la nueva campaña blanquiazul, charlando con el entrenador de la primera plantilla tinerfeñista Luis Miguel Ramis, el cual analizó y repasó varias cuestiones de la actualidad chicharrera.

ILUSIONAR A LA AFICIÓN

El técnico tiene claro que será una temporada especial, ya que va a significar la vuelta de los aficionados a los estadios. Es por ello que el primer objetivo que se plantea el preparador es claro, “ilusionar a la afición, llevamos varias temporadas sin conseguirlo”. Además añadió que “detrás de eso, vienen muchas más situaciones, tenemos que pensar en salir al campo sabiendo que tenemos detrás una ciudad, una afición, un escudo que hay que defender. Los equipos que jueguen contra nosotros tienen que sudar sangre para ganarnos”.

PRETEMPORADA

Un C.D. Tenerife que ha dejado buenas sensaciones en pretemporada, con 5 partidos en los que cosechó 2 victorias y 3 empates, por lo que Ramis cree que “el equipo llega bien dentro de los jugadores que estamos manejando, tienen las cosas claras y saben que tipo de partido queremos hacer”. Un inicio de preparación que no arrancó con buenas noticias, las lesiones de Nahuel y Javi Alonso truncaron las ilusiones de ambos jugadores, y dificultaron la labor del propio mister en cuanto a las intenciones que se tenían con ambos futbolistas. “No suele ser habitual, pueden aparecer durante la temporada, pero antes de empezar no. Estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Nahuel y Javi habían venido con mucha ilusión, ellos son inteligentes, tienen que centrarse en trabajar bien para volver de la mejor manera posible”. En ese sentido quiso puntualizar que “no se sabe si el Mundialito ha tenido algo que ver. El año pasado estuvimos 7 meses entrenando ahí y no pasó nada. Lo achaco más a la competición, a la exigencia, y algo de mala suerte”.

PROYECTO

La campaña 21-22 arrancará sobre una base sólida de trabajo, formada y estabilizada desde la llegada del técnico al banquillo tinerfeño. Su continuidad al frente del mismo, garantiza que en este comienzo, el Tenerife quizás pueda partir con una cierta ventaja con respecto al resto. Para Ramis la clave está en “asentar las cosas que hacíamos bien y ahora nos falta complementarlo con cosas nuevas, pero si es importante empezar la temporada conociendo cual es nuestra dinámica y nuestra idea. Tenemos que seguir creciendo y mejorando en muchas situaciones”. Pero, ¿en qué va a cambiar al Tenerife de la temporada pasada a esta? “Esperamos ver un equipo que sea difícil de superar, en segunda los equipos que están arriba son equipos sólidos. Eso hay que complementarlo con unos buenos mecanismo ofensivos que nos permitan meter goles. La intención es equilibrar el buen trabajo defensivo, y a nivel ofensivo crear más ocasiones de gol y acertar más”.

MERCADO

Otra de las cuestiones importantes a repasar son las referidas al mercado de fichajes. Con la salida ya oficial de Joselu Moreno al C.D. Lugo, el mister valoró positivamente dicho movimiento, ya que “la situación de Joselu va a mejorar. Ha sido un profesional extraordinario, es una buena noticia para él. Y a nosotros nos permiten tener algo más de margen”. En una situación parecida a la del delantero, se encuentra aún en plantilla Alberto Jímenez. “Alberto sabe cual es su situación, estará buscando la mejor de las soluciones es seria lo mejor para las dos partes” comentó.

Pero no solo preocupan las salidas, ya que a estas alturas, aún quedan varias posiciones por reforzar. Pese a que solo quedan unos días para el inicio, Ramis no se pone nervioso, ya que lo ve como una “situación natural y normal. Pocos equipos tienen las plantillas cerradas, incluso equipos con mayor poder que nosotros. Una cosa es lo que nos gustaría y otra es el proceso que hay que seguir. Tratar de elegir y acertar en lo que queremos”. Añadiendo además en este sentido que “hay varias posiciones que sería interesante completarlas, hay algunas que son prioritarias. Lo que más cuesta es contratar gol y jugadores que generen situaciones de gol. Veremos hasta donde podemos llegar”.

Se ha hablado mucho en este mercado de dos nombres propios del equipo tinerfeño. Shaq Moore y Álex Muñoz, posiblemente sean los dos jugadores con mayor mercado dentro de la plantilla. Es lógico que Ramis cuenta con ellos, pero también es consciente de “lo cambiante que puede ser el mercado en estos últimos días. De momento cuento con Moore y con Álex, no hay ninguna oferta por ellos, pero es evidente que eso puede cambiar. Si se fijan en jugadores del Tenerife es porque se están haciendo las cosas bien”.

CANTERA

Por último en lo referido a la cantera, no quiso mojarse. “Las oportunidades para la cantera suceden por distintos motivos, estamos contentos con su predisposición, tienen que ganárselo y ellos están en ese proceso”. Finalizando en este punto comentando que “puede que este año necesitemos tirar más de ellos esta temporada, no solo por las dificultades económicas sino por su mejora y su rendimiento”.