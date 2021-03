Ramis: "¿Por qué no soñar?"

El técnico del C.D. Tenerife Luis Miguel Ramis, ha sido protagonista en el programa de este martes de Deportes COPE en Tenerife, con Guillermo García, Juanjo Ramos y Cristian García. El preparador blanquiazul repasó toda la actualidad tinerfeñista, y se mostró ilusionado con la posibilidad de poder acercar al equipo a la parte alta de la tabla clasificatoria.

SU LLEGADA A TENERIFE

Desde su llegada al C.D. Tenerife, el equipo chicharrero ha experimentado una metamorfosis futbolística, pero también mental. Y eso que no lo tenía fácil, ya que ha su llegada, el conjunto tinerfeño no atravesaba por un buen momento de resultados, lo que le acercaba a la parte baja de la clasificación. Algo, que evidentemente también afectaba a la mentalidad de los jugadores, pero que Ramis atajó de raíz en sus primeros días al frente del vestuario. "Cuando llegué la plantilla se sentía responsable de la mala situación. Me encontré un equipo que quería cambiar la dinámica, que quería cambiar su situación, quería dar respuesta a una situación incómoda. Fue sencillo reactivarlos, ya que ellos mismos estaban muy receptivos y con ganas de trabajar".

Una vuelta a casa, fue más o menos lo que experimentó Ramis desde que pisó de nuevo Tenerife. Una isla que ha cambiado mucho desde su anterior etapa como jugador. Una de ellas evidentemente, es la situación deportiva, ya que desgraciadamente el Tenerife no pasa por sus mejores años en el fútbol español. Los cuales, si que pudo disfrutar en el césped el ahora preparador isleño. En ese sentido Ramis destacó hoy que "son etapas diferentes, el fútbol cambia, evoluciona, lo que tenemos que hacer es celebrar los buenos momentos que vivió el club hace unos años. Ahora pasamos por otra etapa, y los que queremos a este club tenemos que trabajar para devolverlo a donde merece".

SITUACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO

Los días después de victoria son diferentes, especiales, todo se ve desde una perspectiva mejor, y eso también se nota en la plantilla y en el propio entrenador, el cual aseguró que "estoy contento porque el primer objetivo está cumplido que es sumar los tres puntos, que además nos permite acercarnos a otras posiciones que nos gustan más que las anteriores". En ese sentido y "pese a la dificultad de la categoría" el míster esgrimió que "yo creo que podemos mejorar, esa es nuestra responsabilidad sacar el máximo provecho a nivel individual y colectivo de los jugadores".

Es evidente que todos soñamos con algo grande, la mejoría del equipo es palpable, y no podemos dejar de mirar, aunque sea de reojo a la clasificación. Ramis, en este punto es como un aficionado más, ya que "yo sueño muchas cosas, y en mi cabeza soy positivo y ambicioso. El equipo ha ido a más, hay posibilidades de seguir creciendo, a día de hoy hemos hecho lo que hemos hecho, yo lo veo con mucha ilusión. Hemos cruzado ese puente que nos permite estar más cerca de donde creo que debe estar esta plantilla".

En el día de hoy han vuelto a los entrenamientos, y era una pregunta obligada, conocer como se encuentran los jugadores que se perdieron la última cita, como es el caso de Bruno Wilson, Aitor Sanz y Nikola Sipcic. Ante esto, Luis Miguel Ramis nos adelantó que "los tres jugadores han entrenado parte de la sesión con el grupo que realizó trabajo compensatorio. Las sensaciones son buenas de los tres y esperamos que esta semana se puedan incorporar".

NOMBRES PROPIOS

JOSELU.- La situación del delantero sigue siendo difícil de comprender, un jugador que tiene dentro goles y fútbol, tal y como lo demostró en temporadas anteriores, pero que no ha terminado de arrancar en el Tenerife. Sobre él, el técnico comentó que "tengo una plantilla muy amplia, es difícil que todos tengan minutos, en el fútbol profesional es muy complicado encontrar eso. La temporada tiene momentos, Joselu no está contento, pero está trabajando muy bien y eso es la base para que le pueda llegar su oportunidad. Pero ahora hemos encontrado una buena línea de resultados y de dinámica y debemos mantener lo que está funcionando".

DANI HERNÁNDEZ.- La portería ha sido uno de los debates de la temporada, primero con Ortolá, después con Dani, y ahora también con le llegada de Serantes, el cual aún no ha debutado, pese a ser una petición del entrenador la llegada de un guardameta desde sus primeras reuniones con Juan Carlos Cordero. Sobre ello destacó que "los cambios llegarán en función de los rendimientos. Tenemos dos buenos porteros. Dani ha ido respondiendo con trabajo y buenos partido. Estoy contento por cómo entrenan día a día, tiene que seguir los dos en esa línea y ya decidiré".

CARLOS RUIZ.- Temporada tras temporada, Carlos Ruiz acaba jugando. Es uno de los veteranos de la plantilla, pero también uno de los jugadores que más comprometidos está con la causa. La semana pasada en una entrevista con los compañeros de DIARIO DE AVISOS, aseguró el propio jugador que le gustaría seguir en el Tenerife. En este sentido el técnico aseguró que "si Carlos dice que puede seguir, me lo creo. Es un jugador que está defendiendo su espacio con uñas y dientes, lo que aporta a nivel individual y a nivel colectivo, es muy importante para la plantilla. Muy contento de que sea ambicioso y que piense en su futuro".

VALERA Y SHASOUA.- Sin duda son dos jugadores de los llamados 'diferentes' que prácticamente cada balón que tocan y cada jugada en la que participan pasan cosas. Son muchos los aficionados que piden la participación desde el inicio de ambos, pero Ramis lo tiene claro, "Valera y Sam pueden ser perfectamente titulares, tienen que seguir trabajando igual. El fútbol profesional tiene momentos. Y entendemos que ambos nos están dando mucho en los tramos que han participado. Muchos piensan que solo importan los 11 de inicio, pero son importantes todos, la clave es entender bien los planes de partido".

SU FUTURO

Queda mucho camino por recorrer, pero es lógico que dados los buenos resultados del C.D. Tenerife se empiece a valorar desde el entorno, la posible continuidad o no de Luis Miguel Ramis al frente del equipo. Pero el técnico lo tiene muy claro y no piensa aún en su futuro. "Si ellos quieren, en la mesa estaremos para escucharlos. ¿Cómo no me va a gustar seguir en este club que ha sido siempre especial para mí? Pero estamos muy centrados en seguir mejorando, para llegar a posiciones ilusionantes. Es secundario ahora. Conmigo no van a tener ningún problema, estoy muy a gusto, pero ahora toca pensar en el equipo y en el siguiente partido.

Por último, el preparador resaltó la buena relación que existe entre él y el presidente de la entidad Miguel Concepción, asegurando que "nos hemos visto varias veces, una o dos veces al mes nos hemos juntado para hablar del equipo junto al Director Deportivo. Él me ha dicho que está contento con mi trabajo, y está ilusionado como lo estamos todos con la mejora del equipo".