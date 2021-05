Ramis pone fecha a su renovación

El entrenador del CD Tenerife, después de alcanzar ante el CE Sabadell, los 50 puntos en la clasificación asegura que "queremos mantener el espíritu y el comportamiento de todas las semanas". Además, el técnico del equipo blanquiazul pone en valor que "en casa tenemos buenos comportamientos y buscaremos ganar de nuevo". "Insisto en que estamos un club grande y nuestra motivación es alta", destaca en la rueda de prensa telemática previa a la visita del RCD Mallorca (19/5, 20:30 horas).



Sobre una posible revolución en cuanto al once inicial se refiere, ya que el equipo está salvado, Luis Miguel Ramis destacó que "seguro que va a haber cambios en el once. Es necesario refrescar al equipo, hay cansancio acumulado y lo normal será ver algunos cambios ante el RCD Mallorca. Mañana sabrán qué portero va a jugar, todos están preparados y mi intención es que Jon Ander Serantes tenga premio porque se lo merece. Tiene un gran comportamiento y nunca hemos dudado de su rendimiento. Siempre intentamos buscar el mejor once para competir los partidos y ganarlos. Mezclamos juventud y veteranía, y si los canteranos entran en la convocatoria es que pueden jugar".



No quiso asegurar el catalán si va a continuar al frente del equipo la próxima campaña, "mi situación no ha cambiado nada, pero hemos tenido conversaciones. Es obvio porque hablo todos los días con Juan Carlos Cordero, aunque estamos centrados en el partido de mañana; ya habrá noticias. No marco líneas rojas para renovar, ya saben la afinidad que tengo por la Isla y el club. Hay que valorar muchas cosas, lo último que quiero es marear al CD Tenerife; mantengo mi misma idea desde noviembre. Los equipos que descienden el año anterior disponen de un gran potencial, más recursos, pero eso no siempre es garantía en la competición. El CD Tenerife, por ejemplo, tiene que pelear por ser mejor cada año".

Uno de los jugadores que la afición chicharrera desea ver antes del final de temporada, es sin duda Ethyan González. Ramis confirmó que va a tener la opción de entrar en alguna convocatoria, aunque también puntualizó que "Ethyan se incorporó al primer equipo para recuperarse de una lesión en el sóleo y luego dio positivo a la COVID_19. Necesita seguir entrenándose porque lógicamente está cansado. Se quedará con nosotros".



Ottro de los futbolistas que lleva mucho sin poder jugar, y que es uno de los jugadores mas queridos por la afición tinerfeña es Borja Lasso, El técnico valoró que "hablo todos los días con Borja Lasso y su respuesta es buena. No tiene ritmo competitivo todavía, no sé si podrá jugar algún minuto de aquí al final de temporada, pero si él quiere a mí me gustaría. Psicológicamente le puede hacer muy bien"