Ramis: "El partido de mañana tiene mucha importancia"

TRABAJO SEMANAL: "Nos hemos adaptado bien y trabajado con intensidad en este parón. Intentamos optimizar el tiempo y tenemos muchas ganas de volver a la competición".

PRÓXIMO PARTIDO: "El Real Oviedo está muy bien trabajado. Tiene variedad en su fútbol y mucha calidad; está llamado a pelear por cosas importantes. Nos va a exigir mucho, pero confiamos en nosotros".

FUTURO: "La última semana se precipitarán muchas operaciones en este mercado en LaLiga SmartBank, no es algo que me inquiete. Los que vengan tienen que estar convencidos de venir y reunir las características que queremos. Entiendo que el CD Tenerife es un equipo apetecible. En verano llegaron jugadores que eran objeto de deseo de muchos clubes y vinieron. Es muy importante que quieran venir aquí. Conozco a todos los jugadores de Primera División y de Segunda División, pero dejemos los nombres a Juan Carlos Cordero. A mí lo que me interesa es el partido de mañana; ya iremos concretando la semana que viene".

CLASIFICACIÓN: "Este partido es muy importante. La temporada va rápida y no podemos desaprovechar ningún partido si queremos pelear por cosas importantes, y el Real Oviedo es un rival directo".

APOYO: "La ilusión de la afición está ahí, y hace un esfuerzo por venir a vernos y animarnos, da igual viernes, sábado, domingo o lunes. Nosotros somos los que tenemos que generarles ilusión. Visualizo intentar llenar el Heliodoro Rodríguez López. No sé cuándo, pero es lo que veo, y significará que peleamos por cosas importantes; queremos ver el Estadio l