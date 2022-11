Ramis: "Hay varios jugadores que tenemos que conseguir que aumenten su nivel"

PRÓXIMO OBJETIVO: “Hay que reactivarse física y emocionalmente después de una derrota, buscar soluciones y hablarlas con los jugadores. Son días intensos, con ganas de que llegue el partido el sábado. Los profesionales tienen voluntad. Los partidos pasan, se ganan, se empatan o pierden. Ahora estamos en esa racha en la que no conseguimos que la moneda caiga de cara, pero tenemos una nueva oportunidad el sábado. Este jueves fue un día de tranquilidad, de dejarles reflexionar y pensar. Hoy ya empezamos a ver cosas, he tenido conversaciones individuales con jugadores para testar un poco el sentir. Los veo muy animados, con ganas de que llegue el sábado. Queda responder a lo que hemos hablado”.



MENSAJE: “Siempre tocamos matices, en todos los partidos. No todos son iguales, tenemos una base de trabajo. Cuando hablamos de una identidad es que el equipo se parezca a lo que queremos, casi siempre. Eso es la identidad, luego cada partido necesita matices por tus características y las del rival”.



BURGOS CF: “Tiene una dinámica muy buena, la confianza que le dan los resultados. Se siente fuerte y en los momentos más difíciles le viene las cosas de cara, y lo aprovecha, como lo hacen equipos de ese nivel. Nos diferencian muchos puntos en la tabla, pero los dos tenemos muy claro a lo que queremos jugar. Están disfrutando. Tienen muchísima confianza en lo que hacen. Hay mucha conexión y sinergia entre los jugadores. Son un equipo muy bien armado, y eso se traduce en resultados y les potencia mucho más, les hace ser más fuertes y atrevidos. Lo están haciendo muy bien”.



PARTIDO: “No cometer errores, minimizarlos y aprovechar nuestras ocasiones. Ser rigurosos en lo que somos fuertes y crecer en el partido cogiendo confianza. Muchas veces esto redunda en tener situaciones de gol. Tenemos que acertar en las situaciones que generemos porque las estamos generando. No nos vamos de los partidos con la sensación de no haber tenido ninguna posibilidad, todo lo contrario. Si nos tiran una vez, pues tenemos que hacer que no nos tiren ninguna. Ningún equipo nos ha avasallado, así lo sentimos nosotros. Lógicamente tenemos que mejorar. Estamos buscando que eso suceda”.



AITOR SANZ: “Está a muy buen nivel. El otro día tuvo 45 minutos muy buenos, solo tuvo una equivocación y fue ir demasiado fuerte a un balón en el que podía haber contemporizado más. Pero sabemos que es impulsivo y aceptamos sus características, tal cual son, porque nos da mucho más de lo que nos quita. Es una baja importante, pero confiamos en todos. Tengo plena confianza en ellos, tenemos muy marcadas las exigencias y ahí es donde tenemos que confluir todos”.



DÍA A DÍA: “Estamos preparados para todo, porque tenemos que estarlo. Hace apenas tres semanas era otro cantar, otras opiniones e informaciones. Estamos preparados, sabemos cómo funciona y lo que tenemos que hacer es revertir este tipo de situaciones para que el equipo coja confianza y la gente esté más satisfecha de lo que está, por cuestiones obvias. Eso implica trabajar, y trabajar”.



CLASIFICACIÓN: “No sé lo que hace cada jugador en su día a día, sí sé lo que hacemos cuando estamos juntos. La situación es la que es y nos merecemos estar ahí, nos guste o no nos guste. Igual que nos hemos metido en una situación incómoda, los que tenemos que salir de ahí somos nosotros. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir y todo esto servirá para seguir creciendo. El año pasado también se habló ya de esto. Lo que nos ocupa es el partido del sábado”.



LALIGA SMARTBANK: “Da tiempo para todo, creo que sí. La medida de tiempo es larga, ahora no debemos de estar en eso. En fútbol es hoy para mañana, para el siguiente partido”.



COLECTIVO: “No voy a personalizar, pero hay varios jugadores que tenemos que conseguir que aumenten su nivel. Mi responsabilidad es saber por qué no están dando el nivel. Es normal en una plantilla haya jugadores que estén menos conectados. Nuestra misión es conectarlos y que vuelvan a su nivel. Es un trabajo de entrenador y de cuerpo técnico, algo normal en una plantilla. Lo que es anormal es que todos los futbolistas estén siempre en un nivel alto y ninguno tenga dudas. Es muy difícil que todo salga bien durante una temporada. Se trata de que el que no esté a su mejor nivel lo alcance, y creo que lo vamos a conseguir”.



APOYO... Y FÚTBOL: “No hago interpretaciones sobre declaraciones que no he escuchado. A mí no me han llegado, me dedico a lo que me dedico en cualquier circunstancia. Hablo todos los días internamente, pero no de respaldos o no respaldos, hablamos de fútbol. Hablé con José Miguel Garrido el otro día, y también este jueves. Esta mañana con Juan Carlos Cordero a primera hora y en Anduva, antes del partido, con Miguel Concepción. Hablamos principalmente de fútbol, proque todos queremos que esta situación mejore”.



BAJAS: “Yo busco reflexiones positivas. Situaciones que no se pueden manejar porque no puedo disponer de ellos, no me puede quitar tiempo. Me preocupan los que tengo disponibles, reconectarlos para jugar. Es como lamentarnos por la baja de Aitor Sanz ante el Burgos CF. Podemos hacer lo que queramos, pero no va a estar y hay que buscar soluciones. Tengo la visión optimista de que pronto estarán y nos podrán ayudar”.