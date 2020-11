Ramis no frena la caída en su debut

Dos penaltis, ambos en la segunda parte, y el primero mucho más discutible que el segundo definieron la suerte del encuentro de debut de Luis Miguel Ramis en el C.D. Tenerife. Todo ello después de una primera mitad en la que el equipo blanquiazul salió muy bien plantado sobre el terreno de juego, con las líneas muy juntas y con una primera línea de presión que trataba de asfixiar la salida del balón en el rival.

El Tenerife conseguía su objetivo en la primera media hora, con claros brotes verdes, pero es cierto que cuando tenía la pelota, le costaba mucho finalizar jugadas y de hecho apenas tuvo ocasiones en esos primeros 45 minutos. Solo Shashoua generaba desequilibrio en la defensa contraria cada vez que tenía protagonismo en el ataque. A pesar de las buenas sensaciones, al descanso se llega con el empate a cero inicial, en ese momento con un partido igualado.

El inicio de la segunda parte viene marcado por la juagada del primer penalti, que el colegiado Moreno Aragón señaliza a Bruno Wilson, en una acción de disputa con Robertone. Un penalti que el propio Ramis al final del partido reconocía que “a mí no me ha parecido y cambia el partido”. A partir de ahí, el Tenerife no reacciona y es el Almería el que lleva la iniciativa del encuentro, sin grandes ocasiones, hasta que en el minuto 73, Aitor Sanz derriba, esta vez sí claramente, a Umar Sadik que acababa de incorporarse al juego, dentro del área blanquiazul. El propio jugador nigeriano ejecutó el penalti colocando un 2-0 en el marcador que se antojaba casi definitivo.

Aún así, el Tenerife lo siguió intentando hasta el final, y llegaron dos ocasiones a balón parado tras sendos lanzamientos de falta por parte de Joselu y Nono, además de un disparo de Bermejo, sin éxito de cara a la portería almeriense. Así las cosas, se llegaba se llegaba al final del partido con el 2-0 que deja a los blanquiazules con 13 puntos en la tabla, a 3 de la zona de descenso, y con tan solo 8 goles en 14 partidos, lo se constituye, de largo, en el peor inicio goleador de la historia del club en categorías profesionales.

Ahora toca recuperarse rápidamente, porque sin solución de continuidad, el C.D. Tenerife deberá afrontar el partido en el Carlos Belmonte de Albacete, el próximo domingo a la una de la tarde, en el marco de la jornada 15 de la Liga SmartBank.