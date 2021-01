Ramis: “Estoy satisfecho con la reacción de la plantilla”

El entrenador del C.D. Tenerife Luis Miguel Ramis ha ofrecido la habitual rueda de prensa previa al partido de este domingo (17.15 horas Heliodoro Rodríguez López) frente al Cartagena. En una comparecencia en la que diversos temas de actualidad fueron protagonistas, el profesional tarraconense comenzó centrándose en el encuentro de mañana, afirmando que “espero un partido para hacer cosas bien y no cometer errores. Hay que seguir fieles a lo que les pedimos. Están entendiendo el mensaje. El rival es potente a nivel ofensivo, nos obligará a ser contundentes”.

De cara al partido frente al Cartagena, serán baja Ramón Folch, “que sigue su proceso de recuperación” y Alberto Jiménez que cumple su segundo partido de sanción. Ramis, también se refirió a Joselu, que no ha podido trabajar con normalidad a la vuelta de Castellón: “Después del partido de Copa del Rey tuvo un problema de inflamación en los dedos de los pies y el podólogo lo ha pinchado. Ha estado incómodo al golpear el balón. Esperamos que mañana esté bien del todo”.

Por lo demás, el preparador blanquiazul también hizo mención al sorteo de Copa celebrado ayer, en el que el C.D. Tenerife resultó emparejado con el Villareal. En ese sentido, Ramis afirmó que “aunque no tenemos fecha para el partido copero, el Villareal es de los equipos más potentes del fútbol español pero siempre hay que competir y dar el máximo.Nos va a servir como atractivo y como motivación para seguir creciendo”.

Acerca de la reacción del equipo en las últimas jornadas y la posibilidad de ir escalando puestos en la tabla clasificatoria, Ramis añadió que “para estar bien posicionado, hay que hacer méritos. Otra cosa es que yo sienta y perciba que este equipo, por cómo trabaja y compite, podría estar más arriba. La clasificación es de puntos y no de sensaciones. En cualquier caso, veo que los jugadores trabajan, se esfuerza y sufren. Me gusta que tengan premio y que las cosas salgan bien. Estoy satisfecho con la reacción de la plantilla a las ideas que les hemos propuesto”.

Por último, el técnico tinerfeñista hizo referencia al mercado de fichajes, aseverando que “del mercado hay situaciones que el club debe regularizar primero para poder traer jugadores. Se están valorando posibilidades que nos mejoren algunas posiciones y, a partir de ahí, iremos viendo”. Sobre el caso particular de Jorge Padilla, el entrenador aclaró que “ Yo no he pedido la salida de Jorge. En esta plantilla nadie es intransferible y los jugadores deben aumentar su nivel. Jorge tiene condiciones y juventud para ello, me gusta y debe aumentar su exigencia”.