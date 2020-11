Ramis: “El equipo está bien y preparado para afrontar un partido que será difícil”

No hay tiempo para lamentaciones. El C.D. Tenerife deja atrás ya la derrota en el Estadio de mis Juegos del Mediterráneo del jueves y prepara ya el partido de este domingo (Carlos Belonte 13.00 h.i.) frente al Albacete Balompié del ex técnico blanquiazul, Aritz López Garai. Tras las dos sesiones preparatorias en San Pedro del Pinatar, la expedición blanquiazul se desplaza en la tarde de este sábado hasta Albacete, con el objetivo de lograr la primera victoria de la era Ramis.

precisamente, el profesional tarraconense recupera a Valentín Vada tras no poder contar con el argentino en el partido frente al Almería, pero seguirá contando con la baja de Zarfino, a la que habrá que añadir la de Bruno Wilson por acumulación de amonestaciones.

En la previa del partido Ramis ha manifestado que “Hay muy buena predisposición de todos los jugadores para asimilar los conceptos en los que creo que podemos dar un paso adelante. También queremos consolidar en el grupo aquellos aspectos que se venían haciendo bien. Es nuestra responsabilidad ofrecer soluciones a los futbolistas para que superen los momentos de dificultad”.

Sobre el partido, el técnico blanquiazul destacó que “vamos a disputar nuestro segundo partido con una entidad como es el CD Tenerife a la que sentimentalmente me siento unido al ciento por ciento. Me ocupa de que los futbolistas reciban buenos mensajes; esto es presente y este equipo está bien, preparado para afrontar un encuentro que seguro que será difícil”.

Ramis insistió en que “antes de venir ya estaba convencido del potencial de esta plantilla y con el día a día los jugadores me lo han corroborado. Sé que hay muchas posibilidades colectiva e individualmente. En el futbol profesional tenemos que ir todos al límite, para que así el principal beneficiado será el equipo”.

Igualmente el entrenador tinerfeñista tuvo un gesto hacia la afición afirmando que “ estoy encantado y feliz, y con mucho trabajo, porque nos vamos a desvivir por este club. Saldremos adelante. Queremos que la afición pueda disfrutar, aunque todavía no pueda acudir al Heliodoro Rodríguez López, de una buena versión de su CD Tenerife”.